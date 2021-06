PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 21. bis 25. Juni (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Alex Kidd in Miracle World DX

Der kultige Alex Kidd kehrt in Alex Kidd in Miracle World DX zurück! Mit einem Kopfsprung stürzt Du Dich in die fantastische Welt von Miracle World und erlebst sie auf eine völlig neue Art und Weise. Mit brandneuer HD-Grafik, Gameplay-Verbesserungen, Animationen aus dem Originalspiel sowie brandneuen Levels, bietet dieses Abenteuer nicht nur neuen Spieler*innen sondern auch alten Fans jede Menge Unterhaltung.

Dark Alliance

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass – Dark Alliance ist ein handfestes Action-RPG, angesiedelt im beliebten Dungeons and Dragons-Universum – doch hier brauchst Du weder Würfel noch Charakterbögen. Du begibst Dich entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen auf eine abenteuerliche Reise voller frostiger Gefahren in einer Welt voller Wunder. Stelle Dich schrecklichen Monstern, loote sagenhafte Schätze und rette das Icewind Dale.

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game

Die Olympischen Spiele sind zurück – Ruhm erwartet dich! Egal ob Du mit Freund*innen und Familie spielst oder in globalen Ranglisten nach Gold strebst: Bei diesem Partyspiel kommst Du ganz auf Deine Kosten. Du wählst aus 18 rasanten Sportdisziplinen – von Tennis oder Fußball, bis hin zu Basketball, Boxen und 100 Meter Sprint. Der Kampf um die Goldmedaille war noch nie so aufregend!

Bitmaster

In diesem dynamischen und bunten Twin Stick-Shooter zerstörst Du Feinde und sammelst Power Ups, um Deine verschiedenen Waffen zu verbessern. Die Schwierigkeit des Spiels schwankt unberechenbar, so dass der Weg zum High Score himmlisch einfach aber auch teuflisch schwer sein kann.

Empire of Angels IV

Zum ersten Mal seit der Geburtsstunde der Reihe im Jahr 1993 spielst Du Empire of Angels auch auf Konsole. Das Taktik-Rollenspiel Empire of Angels IV ist der neueste Teil des Franchise mit atemberaubender 3D-Grafik, rundenbasierten Strategiekämpfen und einer riesigen Besetzung von wunderschönen Charakteren.

Order of Battle: World War II

Order of Battle: World War II ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit einer beeindruckenden Auswahl an Einheiten, Szenarien und Kriegsschauplätzen rund um den Zweiten Weltkrieg. Im Zuge der packenden Solo-Kampagne kommandierst Du Deine Truppen in den verschiedensten Terrains. Dein Gefolge wird regelmäßig von einer Schlacht in die nächste versetzt und kämpft so an allen Fronten des zweiten Weltkriegs – von Burma nach Finnland und von Nordafrika bis zum Pazifik.

Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD

Dieses Sequel zu Ty der Tasmanische Tiger ist ein Spiel voller klassischer Jump’n’Run-Elemente, in dem Du australische Buschfeuer via Helikopter bekämpfst, Flüsse erkundest, gefährliche Feinde besiegst und trickreiche Rätsel löst. Dieses Abenteuer im australischen Outback sorgt für jede Menge Abwechslung – auch dank der Vielzahl verschiedener Sammelobjekte, die es überall zu entdecken gibt.

Worms Rumble

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Worms Rumble erlebst Du gemeinsam mit Deinen Freund*innen den Krieg der Würmer wie nie zuvor. Die aberwitzigen und abgedrehten Runden spielt Ihr in Echtzeit mit bis zu 32 Spieler*innen – auch dank Crossplay-Unterstützung. Wappne Dich für den Kampf und stelle Dich gefährlichen Modi wie Deathmatch und Last Worm Standing, in denen die Niederlage nur eine heilige Handgranate entfernt ist.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos – Chicken Edition

Du betrittst das heroische Fantasy-Universum des Kerkers von Naheulbeuk und erlebst ein Abenteuer voller Humor, Überraschungen und witziger Begegnungen. In der spannenden Hauptstory und den vielen Nebenquests triffst Du auf bizarre Charaktere, führst skurrile Gespräche und erlebst absurde Kämpfe mit schrulligen Gegner*innen.

Farm for Your Life

Xbox One X Enhanced – Ein heftiger Sturm löst die Zombieapokalypse aus und stellt Dich und Deine Gemeinde vor nie dagewesene Herausforderungen. Als Farmer*in bist Du für die langfristige Versorgung der Überlebenden zuständig und treibst ganz nebenbei die einfallenden Massen von Zombies zurück. Kultiviere Deine Farm, biete den Überlebenden eine warme Mahlzeit im Restaurant an und verjage die Zombies.

Mighty Aphid

Sein berühmter Vater ist gebrechlich, seine Mutter liegt im Sterben und seine große Schwester befindet sich auf dem Mond. So liegt es ganz allein an Avery Aphid Cavor, die schurkische Lady Bug davon abzuhalten, die Stadt Victoria mit ihrer Monsterhorde zu zerstören. Du rennst, schießt, schwimmst und fliegst durch riesige Level und kämpfst gegen gewaltige Bosse, von denen jeder einzige Dich stärker macht und für den Kampf gegen Lady Bug wappnet.

Loopindex

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mithilfe der einzigartigen Loop-Mechanik schwingst Du allein oder zu zweit mit einem Partner-Roboter durch weitläufige Level, deren Überwindung Logik und Timing erfordert. Auf Deiner Reise triffst Du auf freundliche virtuelle Kreaturen, tückische Fallen und gefährliche Bosse. Wirst Du die tückischen Level lösen?

Scarlet Nexus

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery In einer fernen Zukunft wird ein Psioniker-Hormon im menschlichen Gehirn entdeckt, das den Trägern übersinnliche Kräfte verleiht und die Welt für immer verändert. Du erlebst die Geschichte entweder als Yuito Sumeragi, den energiegeladenen Rekruten einer renommierten Politiker-Familie, oder Kasane Randall, eine geheimnisvolle Rekrutin mit berüchtigten Fähigkeiten. Nur wenn Du die Perspektiven beider Protagonist*innen erlebst, wirst Du alle Mysterien dieser verrückten Zukunft aufdecken.