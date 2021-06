PM: Exklusive Xbox Show: Wirf mit der Rare Crew einen Blick auf Sea of Thieves: Ein Piratenleben (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sea of Thieves ab 36,78 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Sea of Thieves Saison Drei sticht später in diesem Monat in See. Geladen hat sie Sea of Thieves: Ein Piratenleben– eine neue epische Geschichte, in der Käpt’n Jack Sparrow und seine Crew von jenseits des Horizonts gesegelt kommen und neue Abenteuer in fünf Seemannsgarnen in Gang setzen.

Mit der Ankündigung auf der E3 in einem atemberaubenden cineastischen Trailer haben wir schon angedeutet, was auf die mutigen Freibeuter*innen wartet, die sich in einer der größten Kämpfe der Sea of Thieves an die Seite von Jack Sparrow stellen. In diesem besonderen Xbox Broadcast kommt das Team hinter der magischen Zusammenarbeit zu Wort, um über seine Schöpfung zu sprechen. Teammitglieder von Rare und Disney reden über ihre Vision, die Anstrengungen und die Sorgfalt, mit denen jeder Aspekt dieses traumhaften Crossovers realisiert wurde– und über ein paar der Features, die sie den Fans beider Universen am liebsten vorstellen wollen.

Der besondere Broadcast geht auch stärker auf das Gameplay der ersten zwei Seemannsgarne ein, wo sich die Spieler*innen unter anderen Herausforderungen dem Meer der Verdammten stellen müssen. Zusätzlich erhältst Du noch mehr Hinweise auf Sea of Thieves: Ein Piratenleben, das als Hauptelement von Saison Drei am 22.Juni erscheinen wird.

Schließe Dich dem Team auf der Reise hinter die Kulissen mit diesem Video an:

Das Update zur Saison Drei mit Sea of Thieves: Ein Piratenleben ist gratis verfügbar für alle Spieler von Sea of Thieves, die das Spiel über Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und Steam gekauft haben oder Zugang über den Xbox Game Pass haben. Mehr Informationen über Saison Drei und deren Erscheinen am 22. Juni finden sich auf der Sea-of-Thieves-Website.

Neu in der Sea of Thieves? Fange den Spaß bei unserer Jungfernfahrt an, einer Tutorialgeschichte. Neue Spieler*innen beginnen ihre Reise mit diesem Szenario. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft mit wertvollen Informationen über alle Themen über Segeln bis Schwertkampf ist. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise gemeinsam mit einer der einladendsten Gaming-Communitys antreten kannst!