Senua's Saga - Hellblade 2: Entwicklerupdate zu Grafik, Audio und Animation

PC XOne Xbox X

Im Extended Xbox Games Showcase 2021 wurde ein Video mit einem Update des Entwicklerstudios Ninja Theory zum aktuellen Stand von Senua's Saga - Hellblade 2 veröffentlicht.

In dem dreiminütigen Trailer gibt Tameen Antionades, seines Zeichens Chief Creative Ninja, einen kurzen Einblick in die aktuellen Arbeiten und die geplanten Entwicklungsschritte. Der Fokus des Videos liegt auf der weiteren Erhöhung des Realitätsfaktors in den Bereichen Grafik, Audio und Animation. Auch sollen die Emotionen Senuas noch besser transportiert werden. Dazu bietet der Trailer beeindruckendes Bildmaterial, welches auf der neuen Unreal Engine 5 inklusive der Megascans von Quixel basiert. In Sachen Gameplay gibt es aktuell noch keine näheren Informationen, aber bis zum Release im Jahre 2022 vergehen ja noch ein paar Monate.

Da Ninja Theory ein Teil der Xbox Game Studios sind, wird Senua's Saga - Hellblade 2 zum Start direkt im Xbox Game Pass enthalten sein. Zudem soll der Titel die Xbox Series X und deren technische Möglichkeiten voll ausnutzen.