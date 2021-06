Raft: Renovation-Update bringt neue Bauoptionen, Dekorationen + Tiere

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Um das Survival-Abenteuerspiel Raft (im User-Artikel) ist es in den letzten Monaten ruhig geworden. Nun haben sich die Entwickler aber mit einem großen Inhalts-Update zurückgemeldet. Das The-Renovation-Update erweitert den Titel um neue Bauoptionen und Dekorationsmöglichkeiten, friedliche Unterwassertiere, zudem wurden viele Texturen durch neue ersetzt.

Euer Floß soll durch die neuen Bauteile stabiler und luxuriöser wirken. Mit mehr als 65 neuen Dekorationsgegenständen - unter anderem Badewannen, Mülleimer, Sofas - und einem neuen Menü für Malerarbeiten bieten sich euch auch im kreativen Bereich neue Möglichkeiten. Dank einiger Quality-of-Life-Anpassungen soll euch auch das Bauen von Wänden, Bodenplatten und anderen Elementen leichter von der Hand gehen.

Die Unterwasserwelt wird durch friedliche Meeresbewohner wie Delphine, Wale oder Stachelrochen lebhafter. Eine weitere Neuerung stellt die Motoren-Kontrolle dar. Mit diesem Kontrollelement lassen sich die einzelnen Motoren auf eurem Floß zukünftig zentral ein- oder ausschalten. Alle Neuerungen und Änderungen lest ihr in der offiziellen Mitteilung auf Steam nach - oder ihr schaut euch den Trailer zum The-Renovation-Update am Ende dieser News an.