Spieleveteranen-Podcast #221: Ratchet & Clank - Rift Apart

Eine neue Spielspaßdimension?

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer besprechen das PS5-exklusive Action-Adventure mit Gastveteran Stephan Freundorfer, der sich direkt die Platin-Trophäe in Rift Apart erspielte.

Mit Ratchet & Clank - Rift Apart (im Test) ist das nunmehr dritte Spiel erschienen, dass exklusiv auf der PS5 verfügbar ist und nicht parallel noch auf der vorigen Konsolengeneration veröffentlicht wird. Demonstriert Entwickler Insomniac mit dem ballerlastigen Action-Adventures, was mit der PS5-Hardware möglich ist? Schließlich wurde bei Showcases von Playstation angeführt, dass die plötzlichen Levelwechsel mittels Dimensionsrisse nur dank der SSD-Architektur der Nextgen-Konsole möglich seien.

Ob Rift Apart technisch und vor allem auch spielerisch begeistert, diskutieren Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer mit Gastveteran Stephan Freundorfer. Der hat sich äußerst ausführlich vorbereitet und den Titel nicht nur durchgespielt, sondern gleich alle verfügbaren Trophäen abgeräumt. Alles zu Rachtet & Clank - Rift Apart, was die Veteranen kürzlich gespielt haben und was für die drei die wichtigsten Nachrichten der E3 2021 waren, können sich Patreon-Unterstützer direkt in Folge 221 des Spieleveteranen-Podcasts anhören.

Der Podcast dauert 1 Stunde und 34 Minuten und ist für alle Patreons ab der 5-Dollar-Stufe verfügbar. Werdet auch ihr Unterstützer der Spieleveteranen, um zwei zusätzliche exklusive Episoden jeden Monat zu hören und die zwei kostenlosen Folgen 24 Stunden früher zu bekommen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:03 Wir begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer und blicken auf das heutige Programm.

0:03:24 Gemischte E3-News: Stephan freut sich auf das Zelda-Game&Watch und Somerville , Jörg erbaut sich an den ersten Spielszenen aus Elden Ring , Heinrich ist von Final Fantasy Pixel Remaster verwirrt. Nintendo bringt noch dieses Jahr ein neues 2D-Metroid , während der Trailer zu Starfield auf 2022 vertröstet.

und , Jörg erbaut sich an den ersten Spielszenen aus , Heinrich ist von verwirrt. Nintendo bringt noch dieses Jahr ein neues , während der Trailer zu auf 2022 vertröstet. 0:29:55 Was haben wir zuletzt gespielt? Returnal , Far Cry 5 , Fire Emblem – Genealogy of the Holy War und Strategic Command – WWII World at War .

, , und . 0:41:51 Die Hörerfrage zum Tage von Heiko Metzler.

0:46:37 Das neue Spiel: Ratchet & Clank – Rift Apart

0:47:02 Ratchet & Clank – Rift Apart ist ein humorvoller Actionmix, der die Vorzüge der PS5-Hardware demonstrieren soll.

0:57:41 In erster Linie ist das Spiel ein Third-Person-Shooter, dank der ebenso originellen wie ausbaufähigen Waffen sogar ein sehr guter.

1:06:01 Der Schwierigkeitsgrad ist freundlich und die Spielzeit angenehm überschaubar. Omega-Versionen der Knarren locken zu einem erneuten Durchgang im Challenge-Modus.

1:13:16 Grafik, Technik und etwas Geschichte: Nach Spyro war Ratchet & Clank der zweite Erfolg für Entwicklungsstudio Insomniac Games, das Lombax-Debüt erfolgte 2002 auf der PS2.

1:26:37 Pressespiegel und Veteranen-Fazit.

1:32:44 Abspann