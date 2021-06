Sonntagsfrage: Was war euer Highlight der E3 2021?

Kürt euren Favoriten

Teaser Die E3 2021 ist gelaufen. Die Publisher habe ihre Ankündigungs-Streams in die Welt hinaus gesendet. Welcher der gezeigten oder neu angekündigten Titel ist euer Favorit?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die E3 2021 ist schon vorbei. In den letzen Tagen gab es auf GamersGlobal nicht nur viele News, unseren Twitter-Liveticker zu den Livestreams der Publisher und Konsolenhersteller und die Nintendo Direct im Twitch-Stream – im WoSchCa haben Dennis und Jörg ihr Messefazit diskutiert und durch unser Top-10-VIdeo wisst ihr, was unsere E3-Highlights waren. Unter letztgenanntem Inhalt haben auch so einige von euch schon ihre Reihe eigener Highlights in den Kommentaren diskutiert.

Bei der Sonntagsfrage wird es nun aber ernst. Wie immer habt ihr nur eine Stimme, also müsst ihr euch auf ein Highlight-Spiel der E3 2021 festlegen (beziehungsweise von E3 & Kick-off-Event vom Summer Game Fest, da sonst streng genommen die Antwortoption Elden Ring außen vor bleiben müsste). Ein Titel kann aus diversen Gründen der persönliche Favorit werden. Sei es, weil ihr nach gezeigtem Gameplay den dringenden Wunsch verspürt, sofort los zuspielen weil ihr euch über eine überraschende Neuankündigung besonders freut oder schon beim Gedanken an die Fortsetzung eines eurer Lieblingsspiele euphorisch werdet. Wer eine Gedächtnisstütze braucht, schaut am besten auf unsere Event-Seite zur E3 2021 oder in diese praktische Trailer-Übersicht vom User Sisko.

Ihr findet euer Highlight nicht in den Antwortmöglichkeiten wieder? Wählt "Anderes" und vergesst nicht, dem Autor dieser Zeilen in den Kommentaren zu verraten, wie viel Street Cred er als Videospielredakteur nun für euch verloren hat, weil das beste Spiel der Messe (wenn nicht gar aller Zeiten) nicht in der Liste steht.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.