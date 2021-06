PM: The Elder Scrolls Online: Klassen, Völker und Allianzen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr ESO startet, habt ihr die Qual der Wahl: Wer darf euer Charakter sein und wie soll er oder sie aussehen? Und was ist mit Skills und Waffen?

Glücklicherweise limitiert euch ESO in der Entscheidung eures Charakters kaum: Abgesehen von einigen Fertigkeiten der gewählten Klasse, könnt ihr so ziemlich alles sein, was ihr wollt. Magier dürfen Schwerter schwingen und der größte Tank die Teamkameraden heilen. Ab Level 15 habt ihr die Möglichkeit, einen Waffenwechsel freizuschalten und so schon recht früh im Spiel noch mehr Optionen.

Die Auswahl der Klassen, Völker und Allianzen ist groß. Deshalb möchten wir euch heute einen kleinen Überblick dazu geben. Schreibt uns unten in die Kommentare, wen ihr wie spielt oder für welche Kombination ihr euch entscheiden würdet!

Wenn ihr auch auf PlayStation 5 in das riesige Multiplayer-Abenteuer einsteigen wollt, ist jetzt genau der Richtige Zeitpunkt dafür! Wenn ihr The Elder Scrolls Online für PS4 besitzt, könnt ihr euch ab sofort The Elder Scrolls Online: Console Enhanced kostenlos herunterladen und auf PlayStation 5 spielen.

In ESO habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen Klassen. Jede von ihnen hat drei einzigartige Fertigkeiten im Gepäck, die nur für diese Klasse erlernbar sind. Dabei konzentrieren sich sich auf die drei Hauptattribute: Leben, Magicka* oder Ausdauer.

*Magicka ist die Ressource, die ihr für Zauber benötigt.

Mit dem Drachenritter bringt ihr Verderben in Form von geschmolzenem Metall und Feuer.

Fertigkeitslinien:

Als Nachtklinge fürchtet ganz Tamriel euren tödlichen Stoß, den keiner kommen sieht.

Fertigkeitslinien:

Als Hüter habt ihr den Befehl über die Tiere und die Wildnis Tamriels.

Note: Hüter sind erst mit dem Kapitel “Morrowind” oder dem Kauf der Hüterklasse verfügbar.

Fertigkeitslinien:

Wenn ihr über die volle Stärke der Zaubererklasse gebietet, wird alle Welt eure Macht fürchten.

Fertigkeitslinien:

Wenn ihr einen Templer spielt, erleuchtet ihr immer den Weg.

Fertigkeitslinien:

Mit dem Nekromanten ist der Tod selbst eine Waffe.

Note: Nekromanten sind erst mit dem Kapitel “Elsweyr” oder dem Kauf der Nekromantenkasse verfügbar.

Fertigkeitslinien:

Wichtiger Hinweis: Einige Fähigkeiten des Nekromanten sind nicht in Siedlungen erlaubt! Die Einwohner werden es bemerken und entsprechend auf euch reagieren. Gebt Acht!

Wenn ihr keine Lust auf eine große Gruppe habt und am Liebsten allein durch ESO streift, empfehlen wir euch als Klasse den Templer oder Zauberer. Beide lassen sich wunderbar allein skillen und sind auch auf Magicka ausgelegt. Ihre Vorteile im Solospiel sehen wie folgt aus:

Zauberer

Templer

Neben den Überlegungen für einen tollen Look und den Gedanken über eine Klasse, solltet ihr euch um das Volk kümmern, dem ihr angehören wollt. Insgesamt stehen 10 verschiedene Völker zur Auswahl.

Geeignet für: Alle, die gern den Heiler spielen.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die gern in den Nahkampf gehen und so richtig draufhauen wollen.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die gern aus der Ferne mit Pfeil und Bogen agieren oder in den flinken Nahkampf wollen.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die im Nahkampf eine Balance aus Schnelligkeit und Kraft wollen und/oder eine Affinität zur Magie haben.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Jede Art von Magicka-Spielstil

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die gern offensiv mit Magie

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die mit Schwert und Schild ins Kampfgetümmel stürzen.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die im katzenähnlichen Look andere gern diebisch ausraubt und umbringt.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die gern in die Offensive gehen und mit einer dicken Waffe zuschlagen.

Boni/Vorteile:

Geeignet für: Alle, die als Tank gern den Helden spielen und ein Schild an ihrer Seite brauchen.

Boni/Vorteile:

Ihr habt euch für ein Volk entschieden, prima! Ausgehend von eurem Volk, stehen noch drei verschiedene Allianzen zur Verfügung, aus denen ihr eine Wählen müsst. Je nachdem, für welche Allianz ihr euch entscheidet, ändert sich der Schauplatz eurer Story.

Normalerweise seid ihr mit eurem Volk auch an eine spezielle Allianz gebunden. Allerdings könnt ihr im Kronen-Shop das “Fern der Heimat”-Paket erwerben, mit dem sich Volk und Allianz frei kombinieren lassen.

Warum gibt es Allianzen?

Tamriel ist heiß begehrt. Um es zu erobern, haben die Kaiserlichen einen Pakt mit dem daedrischen Prinzen Molag Bal geschlossen, der daraufhin zahlreiche bösartige Kreaturen in die Welt entließ. Um dieses Chaos zu beenden und selbst den Thron zu erklimmen, haben sich verschiedene Völker zu Allianzen zusammengeschlossen.

Dolchsturz-Bündnis

Für: Bretonen, Orks, Rothwardonen

Herrscher: Großkönig Emeric (gerissen, meisterhafter Diplomat)

Aldmeri-Dominion

Für: Hochelfen, Waldelfen, Khajiit

Herrscher: Königin Ayrenn (entschlossen, ehrlich, dickköpfig)

Ebenherz-Pakt

Für: Argonier, Nord, Dunkelelfen

Herrscher: Jorunn, der Skaldenkönig (bodenständig, humorvoll und mit starkem Siegeswillen)