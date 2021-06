Baldur's Gate 3 verlässt Early-Access nicht vor 2022

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits Anfang August 2020 startete das Rollenspiel Baldur's Gate 3 in den Early-Access. In einem Interview mit Gamespot verriet nun Swen Vincke, Gründer und Leiter der Larian Studios, dass das Gruppen-RPG nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Das Ziel ist ein Release 2022, doch auch für diesen groben Termin gibt es "keine Garantie".

Der Larian-Chef nennt verschiedene Gründe für die lange Entwicklungszeit und auch die Unsicherheit über einen Veröffentlichungstermin. So hat die Covid-19-Pandemie die Zusammenarbeit der verschiedenen Teams des Studios verlangsamt. Auch Aufnahmen für Motion Capturing und Dialogvertonung waren von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Baldur's Gate 3 ist nach Aussage Vinckes zudem komplexer und ambitionierter als die vorherigen Spiele des Studios. Es gibt mehr Zwischensequenzen und ihr sollt mehr Möglichkeiten erhalten, durch eure Entscheidungen den Spielverlauf zu beeinflussen. Zusätzlich scheint auch Personalmangel eine Rolle bei der Entwicklungsgeschwindigkeit zu spielen, denn obwohl sich die Größe der Larian Studios verdreifacht hat, sind noch zahlreiche Stellen unbesetzt. Baldur's Gate 3 soll daher die Zeit für die Entwicklung bekommen, die es benötigt.

Der Frage nach Fassungen des Spiels für Playstation 5 und Xbox Series X|S wich Swen Vincke aus, was angesichts des geplanten Erscheinungsjahrs bemerkenswert ist. Derzeit nicht in Entwicklung ist der, aus Divinity - Original Sin 2 (im Test 9.0) bekannte, Game Master Mode, mit dem ihr eigene Multiplayer-Abenteuer entwerfen und leiten konntet.

Wie Jörg Langer eine frühe Early-Access-Fassung von Baldur’s Gate 3 beurteilt, erfahren Premium-Abonnenten in seiner Viertelstunde zum Spiel. Das vollständige englische Interview könnt ihr euch im eingebundenen Video anschauen.