PM: Feiert den ersten Jahrestag von The Last of Us Part II mit offiziellen neuen Merchandise-Artikeln (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kaum zu glauben, aber es ist schon ein Jahr vergangen, seit The Last of Us Part II weltweit erschienen ist und Fans auf der ganzen Welt die emotionale Reise von Ellie und Abby miterleben durften. Zur Feier des ersten Jahrestages der Veröffentlichung haben wir mit PlayStation und mehreren unglaublichen Partnern zusammengearbeitet, um euch ein brandneues Angebot an von The Last of Us Part II inspirierten Merchandise-Artikeln zu präsentieren, inklusive Bekleidung, Accessoires, Sammelstatuen und noch mehr. Wir hoffen, dass sie euch gefallen!

Hier könnt ihr schon mal einen Blick auf die Artikel werden, die ihr ab heute im PlayStation Gear Store kaufen oder vorbestellen könnt.

Vorsicht, dass ihr euch nicht wehtut, wenn ihr das hier anzieht – mit diesem Hemd mit Springmesser- und Hammer-Muster werdet ihr echt scharf aussehen!

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Geschätzter Versandtermin: Juli 2021

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Verbessert eure Tragekapazität mit dieser gemusterten Stiftemappe mit Reißverschluss. In diesem robusten Canvas-Täschchen finden all eure Stifte und Utensilien genug Platz.

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Geschätzter Versandtermin: Juli 2021

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Dieses unauffällige, leichte Langarm-Shirt bietet ein weiches und komfortables Tragegefühl. So können Fans von The Last of Us Part II der ganzen Welt auf subtile Art mitteilen, dass sie wissen, wie man mit einem Clicker fertig wird.

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Geschätzter Versandtermin: Juli 2021

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Ein bisschen mehr Fassungsvermögen gefällig? Diese ca. 140 Gramm schwere Kulturtasche aus vollnarbigem Leder eignet sich hervorragend, wenn ihr unterwegs Platz für noch ein zusätzliches Medi-Kit braucht. Verbände und medizinische Artikel separat erhältlich.

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Geschätzter Versandtermin für Europa: August 2021

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Macht euch auf den Weg nach Seattle mit Ellie aus The Last of Us Part II.

Ellie wurde mithilfe von Spieldateien nachgebildet (ein riesiges Dankeschön an das Team von Naughty Dog!), und sie misst vom Fuß des moosbedeckten Sockels aus Steinen und Erde bis zu ihrem Kopf etwa 40 Zentimeter (Maßstab 1:4). Die Ellie-Statue besteht aus Kunststein und wurde von Künstlern handgefertigt und handbemalt.

Die Ellie-Statue verfügt über eine hochwertige, komplett in Farbe gestaltete Verpackung, einen von Hand nummerierten Sockel und eine Authentifizierungskarte.

The Last of Us Part II Ellie-Statue – Maße:

Farbvorlage. Die gezeigten Bilder dienen repräsentativen Zwecken. Das Endprodukt kann davon abweichen.

Geschätzter Versandtermin: 4. Quartal 2021

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Solange der Vorrat reicht.

Europa: https://gear.eu.playstation.com/Product/1525834-The_Last_of_Us_Part_II_Vinyl_Record

In Zusammenarbeit mit Sony Masterworks und Naughty Dog präsentiert Mondo die Vinyl-Version von Gustavo Santaolallas und Mac Quayles Soundtrack des preisgekrönten Spiels The Last of Us Part II.

Die Schallplatte bietet wunderschönes Artwork von Tula Lotay, Begleittexte von Co-Writer/Director Neil Druckmann und wurde auf 2 Mal 180 Gramm Vinyl gepresst.

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Versand nach: Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Geschätzter Versandtermin: 24. Juni

Solange der Vorrat reicht.

Unten stehend findet ihr weitere tolle Produkte von unseren Partnern Insert Coin, Dark Horse und Cook and Becker. Viel Spaß damit!

In Zusammenarbeit mit Insert Coin haben wir offiziell unser Angebot mit brandneuen, von The Last of Us Part II inspirierten Designs erweitert. Mit Unterstützung von Naughty Dog und mithilfe der offiziellen Spieldateien sind Abbys Bomberjacke und ihr Rucksack bereit zum Einsatz. Dank größter Detailgenauigkeit und mit Augenmerk auf die einzigartigen Eigenschaften von Abbys Jacke und ihrem Rucksack ist es fast so, als wärt ihr selbst Teil der WLF. Und wer könnte das niedliche Otter-Shirt vergessen, das Yara im Aquarium trägt, nachdem sie sich mit Abby angefreundet hat? Naughty Dog hat Insert Coin die Original-Illustration aus dem Spiel zur Verfügung gestellt, und jetzt könnt ihr auch dieses Yara-Otter-T-Shirt aus Owens Aquarium holen. Es stimmt – ihr habt seine Erlaubnis!

Naughty Dog und Dark Horse Direct sind stolz, euch mit Abby eine brandneue Charakterstatue aus The Last of Us Part II präsentieren zu dürfen. Begleitet mit dieser unglaublich kraftvollen Statue Abby auf ihrer Reise zur Wiederentdeckung ihrer Menschlichkeit – von blindem Rachedurst über neu entdecktes Mitgefühl bis zur Erlösung.

Auf einem 25 Zentimeter hohen Sockel steht Abby mit einer Größe von ca. 32 Zentimetern bereit, um alte Rechnungen zu begleichen und die zu beschützen, die sie liebt. Die Statue wurde von den Künstlern von Big Shot Toy Works, Level 52 und in enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog mit größter Sorgfältigkeit hergestellt und bildet die Fortsetzung zu unseren extrem beliebten (und ausverkauften) Statuen „Ellie mit Bogen und „Ellie mit Machete“. Lasst euch diese limitierte Ausgabe nicht entgehen!

Voraussichtlicher Versandtermin: Januar – März 2022

* Der gezeigte Artikel ist ein Prototyp, und das Aussehen des Endprodukts kann leicht abweichen. Preisänderungen aufgrund von Herstellerkosten möglich.

Das in Zusammenarbeit mit Naughty Dog entstandene Notizbuch-Set The Last of Us Part II Collector‘s Edition von Cook and Becker enthält zwei brandneue Notizbücher: Eins wurde von Ellie inspiriert, das andere von Abby – und beide sehen aus, als seien sie direkt der Welt von The Last of Us entsprungen. Dieses Notizbuch-Set der Collector‘s Edition umfasst auch einen hochdetaillierten Lithografie-Druck, einen Molotowcocktail-Klebezettelblock, einen schwarzen Grafit- und einen roten Zimmermannsbleistift, Sticker, eine Büroklammer in Gitarrenform und Gitarrenplektren.

Vorbestellung ab Freitag, 18. Juni, 17:00 Uhr (MESZ)

Geschätzter Versandtermin: 4. Quartal 2021

* Der gezeigte Artikel ist ein Prototyp und das Aussehen des Endprodukts kann leicht abweichen.

Das sind nur ein paar der Produkte, die von The Last of Us Part II inspiriert wurden. Im PlayStation Gear Store findet ihr noch mehr, also schaut vorbei! Wir wünschen euch viel Spaß mit dem ersten Jahrestag von The Last of Us Part II!