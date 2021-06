PM: Erstes “ENDLESS™ Dungeon”-Feature-Focus-Video hört auf den Namen: “Welcome to the Station” (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erstes “ENDLESS™ Dungeon”-Feature-Focus-Video hört auf den Namen: “Welcome to the Station”

– Amplitude Studios startet eine Videoserie, die sich um ENDLESS™ Dungeon dreht. Schaut euch Episode 1 an, erfahrt mehr über die Entstehung des Spiels und begreift die Verbindung zum Vorgänger! –

Paris. 18. Juni 2021 – Der allererste Gameplay-Trailer, der während des Summer Game Fest Kick-Offs präsentiert wurde, hallt noch nach, da liefert Amplitude Studios bereits weiter spannende ENDLESS™ Dungeon-Inhalte. Dieses Mal ist es das Erste aus einer Reihe von Videos, die den nächsten Beitrag des Studios zum Roguelite-Genre beleuchten.

In diesem ersten Video geht es um die Geschichte im Hintergrund der Entstehung! Wie der Vorgänger Dungeon of the ENDLESS™ (aka DotE) ist auch ENDLESS™ Dungeon ein taktisches Roguelite-Tower-Defense-Strategiespiel mit Multiplayer-Koop. Während DotE eher ein Versehen war, entwickelte sich das Spiel zum Fanliebling und so musste das Studio einfach einen Nachfolger im Geiste kreieren.

Natürlich gibt es viele Unterschiede, wie Twin-Stick-Action, direkte Kontrolle und Unterstützung für Current- und Next-Gen Konsolen vom ersten Tag an.

Schaut euch das Video an, um direkt in die Gehirne hinter dem Titel zu lauschen, zudem, gibt es brandneues, erweitertes Gameplay-Material.