Dread Templar: Prolog-Demo des Egoshooters beim Steam Next Fest

Noch bis Dienstag, den 22. Juni, könnt ihr beim Steam Next Fest (auf Deutsch: Steam Spielevorschau ) Demos zu vielen verschiedenen Spielen ausprobieren. Beim Stöbern durch den Katalog bin ich auf Dread Templar gestoßen und habe mir die gut 550 Megabyte große Demo kurzerhand installiert.

Dread Templar beschreibt sich selbst als "rasanten retro First-Person-Shooter, der klassische Shooter-Elemente der 90er-Jahre mit Skill-basierter Steuerung moderner FPS kombiniert". Und das beschreibt sehr gut, was ich in der folgenden Spielzeit erlebt habe. Der Prolog stellt dabei eine Art Tutorial dar und wird euch, wenn ihr nicht so viel in der Gegend herumirrt wie ich, für gut 45 Minuten beschäftigen. Ihr erhaltet nicht nur einen Eindruck vom grundlegenden Gun- und Gameplay, sondern auch von anderen Features, wie zum Beispiel dem Upgrade-System der Waffen.

Die Grundgeschwindigkeit eures Templers ist bereits sehr hoch, dank des Dashs (dieser hat einen Cooldown) nehmt ihr zusätzlich Fahrt auf. So entstehen, trotz der im Prolog überschaubaren Anzahl an Feinden, rasante Gefechte, denen ihr im Nahkampf mit euren Katanas zusätzliche Würze verleiht. Weitere Gadgets sind alternative Waffenmodi, eure Katanas könnt ihr Feinden damit entgegenschleudern, und ein Bullet-Hell-Modus, der die Zeit verlangsamt.

Optisch ist Dread Templar "voll Retro", ihr solltet also ein Faible für Pixel, grobe Texturen und grobschlächtige Modelle haben. Zudem solltet ihr dem Genre des Heavy Metal etwas abgewinnen können, denn in Dread Templar begleitet euch ein krachender Soundtrack. Überzeugend finde ich auch die guten Waffen-Sounds. Alles gut? Nein, zwei Kritikpunkte habe ich: Mir fehlt eine Map-Funktion, die mir bei der Orientierung in den Arealen hilft. Den Überblick habe ich nämlich bereits in den Anfangsgebieten verloren. Außerdem stellen die Gegner keine "physischen" Hindernisse dar, ihr könnt einfach durch sie hindurchrennen oder -dashen, und das wirkt arg befremdlich.

Wenn euch nach einem kurzen Egoshooter-Happen ist, empfehle ich euch die Demo zu Dread Templar, Retro-Shooter-Freunde sollten den Titel sowieso im Auge behalten. Den, schon etwas älteren, Ankündigungs-Trailer findet ihr am Ende dieser News.