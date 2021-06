It Takes Two: Bereits über zwei Millionen Exemplare verkauft

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das schwedische Entwicklerstudio Hazelight hat mit seinem zweiten Spiel direkt wieder einen Hit gelandet. Nachdem bereits das Erstlingswerk A Way Out (im Jörgspielt) nach seinem Erscheinen überraschend viele Einheiten verkaufen konnte und bis heute über 3,5 Millionen Verkäufe verzeichnen durfte, hat das Nachfolgespiel It Takes Two (im Spiele-Check) in weniger als drei Monaten bereits die Zwei-Millionen-Marke bei den Verkäufen geknackt. Beide Spiele wurden von Electronic Arts unter dem Label EA Originals herausgebracht und haben die Besonderheit, dass sie sich ausschließlich im Zwei-Spieler-Koop-Modus spielen lassen.

Diese Nachricht haben die Hazelight Studios in einem Tweet bekannt gegeben und sich sehr erfreut über die vielen Koop-Fans gezeigt. Das Spiel erhielt von vielen Seiten sehr gute Kritiken, unter anderem auch in unserer Koop-Stunde der Kritiker mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt, und kommt auch bei den GamersGlobal-Usern mit einer Userwertung von 9.0 bisher sehr gut an. Es bleibt also abzuwarten, ob Hazelight ihren bisherigen Verkaufs-Rekord sogar noch toppen können.