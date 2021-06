PM: Schaue Dir das Gameplay-Video des ultimativen Piratencrossovers Sea of Thieves: Ein Piratenleben an! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Heute freuen wir uns auf den nächsten Schritt unserer Reise zur Veröffentlichung von Sea of Thieves: Ein Piratenleben als Hauptelement der kommenden Saison Drei. Wir zeigen Videos des Gameplays, auf das sich unsere Fans bei den fünf kommenden Seemannsgarnen voller Spannung und Gefahr freuen können.

Der unvergessliche Käpt’n Jack Sparrow leitet Spieler*innen auf eine Reise über, unter und jenseits der Sea of Thieves, um neue Arten von Gegnern zu bekämpfen, von denen sich viele auch jenseits des Seemannsgarns in der Sea of Thieves breitmachen werden, um Piraten auf dem Meer heimzusuchen. Spieler*innen reisen in riesige neue Welten, suchen sich den Weg durch zerfallene Ruinen und düstere Piratensiedlungen, während sie durch die Wendungen der Geschichte manövrieren. Einen Vorgeschmack auf die Action findest Du in unserem neuen Gameplay-Trailer:

Das Gameplay von Sea of Thieves wird noch ansehnlicher auf der Xbox Series X, wo Spieler die epischen neuen Videosequenzen wie im Kino erleben: Ein 120-Hz-Performancemodus unterstützt bis zu 120FPS bei 1080p oder 60FPS bei 4K. Die Xbox Series S unterstützt 60FPS bei 1080p, und beide Konsolen bieten reduzierte Ladezeit, so dass Spieler schneller als je zuvor zurück im Gefecht sind.

Wir können es kaum erwarten, dass Spieler*innen Sea of Thieves: Ein Piratenleben selbst erleben und mit Jack Sparrow Segel setzen, Sirenen und Krabbenkrabbler bekämpfen, um schließlich die Pläne des durchtriebenen Davy Jones zu durchkreuzen, wenn am 22.Juni Saison Drei erscheint.

Fans und Gamer*innen, die mehr von Sea of Thieves: Ein Piratenleben sehen wollen, laden wir ein, uns im Rahmen eines besonderen Xbox Broadcast am 20.Juni hinter die Kulissen dieser Zusammenarbeit zu begleiten und außerdem einen weltexklusiven Blick auf die ersten beiden Seemannsgarne zu werfen.

Das Update zur Saison Drei mit Sea of Thieves: Ein Piratenleben ist gratis verfügbar für alle Spieler von Sea of Thieves, die das Spiel über Xbox Series X|S, Xbox One, Windows10 und Steam gekauft haben oder Zugang über den Xbox Game Pass haben. Mehr Informationen über Saison Drei und deren Erscheinen am 22.Juni finden sich auf der Sea-of-Thieves-Website.

Neu in der Sea of Thieves? Fange den Spaß bei unserer Jungfernfahrt an, einer Tutorialgeschichte. Neue Spieler*innen beginnen ihre Reise mit diesem Szenario. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft mit wertvollen Informationen über alle Themen über Segeln bis Schwertkampf ist. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der einladendsten Gaming-Communitys antreten kannst!