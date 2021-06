GOG.com: Absolute Drift - Zen Edition für kurze Zeit kostenlos

PC Switch PS4 Linux MacOS

Derzeit könnt ihr bei GOG.com den Fun-Racer Absolute Drift (im Spiele-Check) in der Zen Edition kostenlos erhalten. Das Angebot endet am morgigen Samstag um 15:00 Uhr. Absolute Drift ist ein grafisch minimalistischer Titel, in dem ihr euch aus der Vogelperspektive möglichst geschickt durch eine offene Spielwelt driftet, neue Fahrzeuge, Strecken und Herausforderungen freischaltet.

Die Zen Edition erweitert den Titel zudem um neue Schwierigkeiten für die Herausforderungen des Grundspiels, den Spielmodus "Draft Lines", und fünf neue "Midnight-Events". Außerdem erwarten euch Wiederholungen und Ghost-Cars, die Tutorials und der Ingame-Guide wurden überarbeitet. Alle weiteren Features erfahrt ihr auf der Produktseite bei GOG.com. Einen Eindruck vom Spiel verschafft euch der Release-Trailer der Switch-Version am Ende dieser News - für die Nintendo-Konsole erschien das Spiel im Dezember des letzten Jahres.