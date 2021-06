Terra Nil: Demo zum "Reverse-City-Builder" von Devolver erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das kürzlich von Devolver Digital angekündigte Aufbauspiel Terra Nil ist im Zuge des Events Steam Spielevorschau seit kurzem als Demo in Valves Spieleshop verfügbar.

Der Titel stammt von den Broforce-Machern Free Lives und bezeichnet sich als Reverse-City- Builder. Soll heißen: Statt die Natur mit eurer wachsenden Siedlung zurückzudrängen, müsst ihr in der Postapokalypse auf prozedural generierten Einöden in diversen geographischen Regionen Gebäude aufbauen, die ausgetrocknete Flussbette wieder füllen, den Boden fruchtbar machen und wieder für Artenvielfalt sorgen.

Ist euer Ziel erreicht, reißt ihr eure Gebäude ab, so dass am Ende euer Blick nicht auf eine florierende Siedlung, sondern ein gesundes Stück scheinbar unberührter Natur fällt. Terra Nil erscheint für den PC, zum Release-Datum heißt es in typisch verschrobener Devolver-Art, es werde "an einem fernen, noch nicht festgelegten Zeitpunkt in der postapokalyptischen Zukunft" erscheinen.