Pokémon Unite: Release des Free-to-Play-MOBAs im Juli 2021

Switch iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entstaubt eure Poké-Bälle und schultert euren Trainer-Rucksack: Mit Pokémon Unite vom Entwickler Timi Studios (Metal Slug Code - J) erscheint noch diesen Sommer das erste taktische Teamkampfspiel im Pokémon-Universum und soll all jene abholen, denen New Pokémon Snap etwas zu langweilig war - wie GamersGlobal-Chefredakteur Jörg Langer im Redi-Rumble mit Dennis Hilla. Wie der Publisher The Pokémon Company heute auf seiner offiziellen Produktseite bekannt gegeben hat, wird der MOBA-Titel im Juli 2021 für die Switch und im September für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht und soll zudem plattformübergreifendes Spielen ermöglichen.

In 5-versus-5-Teamkämpfen bestreitet ihr auf der neuen Aeos-Insel MOBA-typisch hitzige Gefechte mit einem Taschenmonster eurer Wahl um "Aeos-Energie". Diese Energie lassen besiegte gegnerische oder in der Arena vorkommende wilde Pokémon fallen, die ihr aufsammeln und zum gegnerischen "Tor" bringen müsst, um Punkte für euer Team zu gewinnen. Das Trainerteam mit den meisten Punkten gewinnt. Euer Pokémon erhält im Laufe jedes Kampfes Erfahrung, erlernt stärkere Fähigkeiten und kann sich sogar temporär weiterentwickeln. Mit der Zeit schaltet ihr Belohnungen frei, wie neue Pokémon oder Outfits für euren Trainer-Avatar.

Aktuell steht ein Pool mit insgesamt 19 Starter-Pokémon bereit, aus dem ihr euer Lieblings-Monster wählen könnt, zum Beispiel Pikachu, Glurak, Bisaflor oder Lucario.

Da es sich um einen Free-to-Play-Titel handelt, ist ein Echtgeld-Shop nicht weit: Dort könnt ihr weitere Pokémon oder Items kaufen. Den offiziellen Trailer zum Release könnt ihr euch direkt unter dieser News ansehen.