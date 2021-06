The Last Spell: Roadmap mit kommenden Inhalten veröffentlicht

PC Switch MacOS

Das rundentaktische Roguelite The Last Spell (im Spiele-Check) ist am 3. Juni in den Early Access auf Steam gestartet. Heute haben die Entwickler von CCCP eine Roadmap für die kommenden Inhalte in diesem Jahr und 2022 bekannt gegeben. Anfang Juli soll das erste Update erscheinen. Geplant ist, dass ihr die Charakter-Porträts eurer Helden verändern und die Tasten nach euren Wünschen belegen könnt. Es sind zudem Anpassungen beim Balancing und im Bereich Quality-of-Life geplant, konkrete Angaben machen die Entwickler jedoch nicht. Fragezeichen stehen ebenfalls noch hinter den Inhalten, die von der Community gewünscht werden.

Ende des Sommers soll das Spiel um eine weitere Map, neue Apokalypse-Modifikatoren (damit könnt ihr die Schwierigkeit eines Durchlaufs steigern) und Gegner erweitert sowie das System der Verbrauchsgegenstände überarbeitet werden. Ende 2021 sollen ein neuer Boss, weitere Gegner und neue Verteidigungsmöglichkeiten hinzukommen. Alle geplanten Inhalte sowie einen Ausblick auf das Jahr 2022 findet ihr in der offiziellen Ankündigung auf Steam.