PM: Microsoft Flight Simulator World Update V: Nordics erscheint (Microsoft Xbox Wire)

Bereits letzten September teilte Asobo Studios die Vision, den Microsoft Flight Simulator regelmäßig mit großen, kostenlosen Updates voller neuer Inhalte zu versorgen – dieses Versprechen hält bis heute an.

Das nächstes großes World Update V: Nordics ist ab sofort verfügbar und entführt Dich nach Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Diese Regionen sind sowohl für ihre atemberaubenden Landschaften als auch beeindruckenden Architekturen bekannt und erstrahlen im World Update V detaillierter als jemals zuvor.

Simulator-Fans erheben sich in den nordeuropäischen Himmel und erleben aus dem Cockpit heraus weite Fjorde, fesselnde Stadtansichten, majestätische Gipfel und jahrhundertealte Schlösser. World Update V: Nordics enthält Detailverbesserungen für weite Teile der Landschaften, Erweiterungen der regionalen Architektur, verbesserte Daten für 100 Flughäfen und 78 besondere Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen.

Dieses Update enthält außerdem fünf Bush Trips in die nordische Wildnis – einen für jedes der nordischen Länder. In diesen Trips kommen die schönsten Seiten Nordeuropas voll zur Geltung.

Zusätzlich bringt das World Update V: Nordics neue, detailliert ausgearbeitete Flughäfen und fünf einzigartige Lande-Herausforderungen, die Dein fliegerisches Geschick unter verschiedensten Bedingungen auf die Probe stellen. Teste Deine Landefähigkeiten auf Dänemarks Bornholm, Islands Ísafjörður, Schwedens Stockholm Arlanda, Norwegens Svalbard und Finnlands Vaasa Airport.

World Update V: Nordics ist für alle Microsoft Flight Simulator-Nutzer*innen ab sofort kostenlos erhältlich. Vergewissere Dich vor dem Update, dass Dein Simulator auf dem neuesten Stand ist. Ist alles aktuell, besuchst Du einfach den Marketplace, um das neueste World Update herunterzuladen. Der Himmel Nordeuropas erwartet Dich!

Microsoft Flight Simulator ist im Xbox Game Pass für PC, Windows 10 sowie Steam erhältlich und erscheint am 27. Juli für Xbox Series X|S. Deine Flugerlebnisse teilst Du in den MSFS-Foren, oder Du schaust in unsere FAQs, wenn Du Fragen hast. Für die neuesten Informationen zum Microsoft Flight Simulator hältst Du Dich auf Twitter unter @MSFSOfficial auf dem Laufenden oder folgst dem deutschen Twitter-Kanal zum Xbox Game Pass für PC.