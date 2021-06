PM: Sidekick oder Buddy: Die besten Gaming Duos aller Zeiten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Klar, Kratos ist der Held, wenn der muskelbepackte Götterschlächter kurzen Prozess mit seinen angeblich unsterblichen Widersachern macht. Aber wäre euch der glatzköpfige Wüterich so ans Herz gewachsen, wenn ihn auf seiner Reise nicht sein Sohn Atreus begleitet hätte? Ein God of War ohne gebrülltes „Junge!“, wenn der Vater seinen Nachwuchs zur Ordnung ruft? Undenkbar! Und dabei ist Atreus gleichzeitig so viel mehr, als nur ein bloßer Sidekick. Ihr könnt ihn steuern, seine Fähigkeiten immer weiter verbessern und eine echte Hilfe bei Kratos’ Metzeleien sein.

Schaut euch unbedingt das oben verlinkte Video an: Die Kollegen von Inside PlayStation haben einige fantastische Vorschläge für die besten Gaming Duos, die man sich nur wünschen kann.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Welches Paar ist für euch einfach unschlagbar?

Favorisiert ihr vielleicht ein anderes Duo? Dann verratet uns eure besten Buddies und coolsten Sidekicks in den Kommentaren.