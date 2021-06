PM: Was STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist - und die Demo! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

**UPDATE: Sowohl der Zeitraum für die STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Trial Version sowie der für die Umfrage wurden verlängert.

Ihr habt jetzt bis zum 26. Juni 2021 Zeit, das Chaos zu bekämpfen und bis zum 2. Juli 2021 uns euer Feedback zu senden. **

Jedes neue FINAL FANTASY-Spiel sorgt für Aufregung, aber dieses hier ist wirklich etwas Besonderes - und ziemlich Andersartiges. Lasst uns euch STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN vorstellen.

Das neue Action-Rollenspiel, das im Rahmen der E3 während unseres SQUARE ENIX PRESENTS-Livestreams enthüllt wurde, ist eine kühne neue Vision für die FINAL FANTASY-Serie und erscheint 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Und für PS5 ist sogar schon eine Probierversion kostenlos verfügbar, damit ihr diese neue Erfahrung am eigenen Leib machen könnt. Mehr dazu findet ihr weiter unten.

Lasst uns aber erst einmal über das Spiel selbst sprechen. STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein brandneuer Originaltitel, der in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO GAMES entsteht.

Die Entwickler sind bekannt für NINJA GAIDEN und ihre unglaubliche Nioh-Serie. Sie sind Meister düsterer und schonungsloser Action-Rollenspiele, und nun bringen sie ihre heftigen Spielerlebnisse in die FINAL FANTASY-Serie ein.

Ihr übernehmt die Rolle von Jack, der sich zusammen mit seinen Verbündeten Ash und Jed gegen das Chaos stellt. Mit brennender Entschlossenheit und der tief in ihren Herzen verankerten Erinnerung an ihren mühevollen Kampf - sind sie da etwa die weißgesagten Krieger des Lichts?

Eure Reise bringt euch in eine düstere und herausfordernde Fantasy-Welt, die erfüllt ist mit legendären Monstern der FINAL FANTASY-Serie. Zum Glück ist Jack alles andere als wehrlos - er kann mächtige Zauber und Fähigkeiten einer ganzen Reihe von Jobs nutzen, darunter Krieger, Dragoner und Schwarzmagier.

Wenn ihr einen echten Eindruck davon bekommen wollt, wie sich der Titel spielt - kein Problem: Eine Probierversion ist schon jetzt auf PS5 erhältlich.

Die Demo führt euch und Jack in den Chaosschrein, durch den ihr eine Erkundungstour machen könnt, die euch nicht nur mit einigen grässlichen Monstern konfrontiert, sondern auch verschiedene Jobs ausprobieren lässt.

Und wenn ihr eure Erfahrungen mit der Demo gemacht habt, dann könnt ihr diese doch gleich mit uns teilen, oder? Wer das Spiel ausprobiert, ist herzlich dazu eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen und so dem Entwicklerteam Feedback zu geben. Eure Gedanken können dabei helfen, das Spiel zu formen, also verpasst nicht diese Chance mitzumachen. Auf die Umfrage könnt ihr über den Menübildschirm der Demo-Version zugreifen.

Und hier noch ein paar Rahmenbedingungen der Aktion: Die TRIAL VERSION ist kostenlos für PS5 erhältlich, und zwar ab dem 13. Juni 2021 bis zum 26. Juni 2021, 16:59 Uhr MEZ. Nach diesem Zeitraum kann die Demo nicht mehr gespielt werden.

Außerdem benötigt ihr eine aktive Internetverbindung und ein PSN-Konto, um die Demo zu spielen, und die Speicherdaten werden nicht in die Vollversion des Spiels übertragen.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN wird 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht.

In Zukunft werden wir natürlich noch viel mehr über diesen aufregenden Titel zu erzählen haben, also folgt am besten dem Team auf Social Media, um stets auf dem Laufenden zu bleiben: