Cyberpunk 2077: Patch 1.23 behebt kleinere Bugs & Quest-Fehler

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 39,85 € bei Amazon.de kaufen.

Wie CD Projekt Red bekannt gegeben hat, ist ab sofort der Patch auf Version 1.23 für Cyberpunk 2077 (im Test) zum Download bereit. Bedient werden alle Plattformen, also PC, Konsolen und auch Stadia. Wie die Versionsnummer verrät, handelt es sich mehr um einen Hotfix als ein großes Update, der primär Fehler in Missionen behebt. So werden in einer Vielzahl von Aufträgen nun Triggerpunkte richtig ausgelöst und ihr solltet keine fehlerhaften Ortsangaben oder Anrufe mehr erhalten.

Weiter bringt Version 1.23 von Cyberpunk 2077 zahlreiche kleine Verbesserungen. So soll die CataResist-Cyberware nun korrekt funktionieren, Johnnys Geister-Erscheinung wurde an diversen Stellen von Fehlern befreit und auch Clipping-Fehler an NPCs sollen der Vergangenheit angehören. Dazu gibt es diverse PC-Anpassungen, die Probleme ausbügeln, durch die das Spiel beispielsweise nach dem raus- und wieder reinwechseln nicht mehr auf eure Tastatureingaben reagiert. Und auch auf der Xbox One gibt es zwei kleinere Fixes.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr in den Quellen verlinkt.