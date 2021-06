Ab heute am Kiosk: Retro Gamer Homecomputer-Spezial (+ Leseprobe)

Vom VC-20 über CPC bis Atari ST

Teaser Taucht mit dem Sonderheft in die goldene Zeit der Heimcomputer ein. Spannende Hintergrundberichte, persönliche Rückblicke der RG-Autoren und Artikel über die besten Spiele jener Ära erwarten euch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Highlights im Sonderheft 1/2021

Die kostenlose Leseprobe für alle (12 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Unsere Homecomputer: Michael Hengst

Commodore VC 20

Star Battle (Retro-Revival von Stephan Freundorfer)

Leseprobe für Premium-User (22 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Unsere Homecomputer: Michael Hengst

Commodore VC 20

Star Battle (Retro-Revival von Stephan Freundorfer)

(Retro-Revival von Stephan Freundorfer) BBC Micro & Acorn Electron

Micro & Electron: 10 der Besten

Elite (Making of)

(Making of) Strykers Run (Retro-Revival für Stephan Freundorfer)

Huch, ist denn schon August? Nein, auf die Retro Gamer 4/2021 werdet ihr noch bis zum 12.8.2021 warten müssen, doch mit dem neuen Sonderheft hat die Redaktion schon jetzt eine Extra-Dosis Nostalgie für euch. Springt auf 196 Seiten zurück in die 80er und damit in die große Ära der Heimcomputer. Ihr findet das gedruckte Heft nun beim Kiosk eures Vertrauens oder im Online-Shop von Heise Damit auch ausreichend transportiert wird, wie groß die Ära war, findet ihr nicht nur Artikel über zwei oder drei Evergreens wie denoder den. Ganze zehn der wichtigsten Heimcomputer werden ausführlich beleuchtet mit Hardware-Historien, Bestenlisten und besonderen Einblicken zu Retro-Perlen wieoderIn diesem Sonderheft finden sich neben überarbeiteten Texten aus früheren Ausgaben jede Menge brandneuer Artikel. Ein Highlight sind die persönlichen Rückblicke der Autoren. Unter anderem denktan seinen ersten geliehenenzurück,durchlebt erneut den Neid auf deneines Freundes underzählt vom Dasein als Early Adopter des. Diese Rückblicke und weitere vonundsind für die richtige Stimmung mit zeitgenössischen Schnappschüssen der Autoren verziert.Wer einfach mal in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun: Unten bieten wir euch eine kostenlose zwölfseitige Leseprobe an.Unsere Premium-User bekommen sogar 22 Seiten des Sonderheftes spendiert. Ihr findet die XXL-Leseprobe in eurem Profil im selben Premium-Reiter, wo auch die monatlichen Premium-PDFs aufgeführt werden. Viel Spaß mit: