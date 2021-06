PM: Life is Strange: True Colors - wie das Kräfte-Gameplay funktioniert (Square Enix)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

ich bin Christopher Sica, Game Designer bei Deck Nine.

In Life is Strange: True Colors spielt Alex Chen die Hauptrolle, und sie hat die Gabe der Empathie. Diese einzigartige Kraft erlaubt ihr, in Verbindung mit einzelnen Leuten in der Stadt Haven Springs zu treten und herauszufinden, wer diese Leute sind, mit was sie zu kämpfen haben und welche Hintergründe sie zu den Charakteren gemacht haben, mit denen wir im Spiel interagieren.

Aus Gameplay-Perspektive wollte das Team eine spaßige Mechanik entwickeln, die die wuchtige Handlung des Spiels unterstützt und den Spielern erlaubt, die Empathie-Kraft auf einzigartige Arten einzusetzen, um mehr über Haven Springs, die Figuren im Dunstkreis von Alex und letztlich die Protagonistin selbst zu erfahren.

Die Kraft von Alex kann im Spiel auf verschiedene Arten genutzt werden:

Life is Strange: True Colors lässt die Spieler die Empathie-Kraft bei "Umgebungs-Kraftmomenten" einsetzen, die häufig in offenen Bereichen und der Stadt zu finden sind. Hier kann die Kraft auf verschiedene Arten verwendet werden, um das Gameplay voranzubringen und den Spieler tiefer mit der Erzählung interagieren zu lassen.

Hier sind nur einige Beispiele:

Charaktere verbergen Geheimnisse und erzählen Alex nicht sofort alles, was sie wissen. Wenn beispielsweise ein Charakter gerade Sorgen hat und nicht will, dass Alex seine wahren Gefühle kennt, wird er ihr nur dürre Antworten geben.

Alex kann die Empathie-Kraft nutzen, um mehr Informationen über diese Charaktere zu bekommen, in ihre wahren Gefühle einzutauchen und durch die Verwendung dieser unausgesprochenen Tatsachen den Charakteren helfen, ihr zu vertrauen und eine Verbindung zu ihr aufzubauen.

Viele der Bewohner von Haven Springs besitzen ihre eigenen Handlungsfäden, denen ihr über die Kapitel des Spiels hinweg folgen könnt. Ihr bekommt zum Beispiel die Geschichte eines jungen Paars mit, das sich über seine Beziehung klar wird.

Diese Handlungsfäden sind komplett optional. Wenn Alex diese Interaktionen überspringen will, dann kann sie das tun. Aber für die Spieler, die diese Nebenstorys erkunden wollen, bringen sie mehr Farbe ins Spiel und ermöglichen Alex, sich enger mit der Haven Springs und dessen unsicherer Zukunft zu verbinden.

Andere Charaktere liefern zusätzliche Einblicke in die aktuellen Situationen im Spiel. Diese Momente verschaffen Alex einen Hintergrund für die Geschehnisse in der Stadt und lassen sie die Leute von Haven Springs, ihre Bemühungen, Triumphe und Erfahrungen besser verstehen.

Durch Halten des Kraft-Buttons kann Alex "Emotions-Auren" von NPCs in der Nähe sehen. Diese Emotions-Auren sind subtil, und Alex kann sie nur sehen, wenn sie aktiv danach Ausschau hält. Alex kann zu den NPCs gehen, um mit ihnen zu interagieren und einen emotionalen Einblick zu bekommen. Alex reagiert auf jeden dieser Einblicke mit ihren Gedanken, Beobachtungen und ihren eigenen Gefühlen.

Life is Strange: True Colors hat auch "Story-relevante Kraftmomente", in denen Alex die Gefühle der Hauptfiguren unserer Story ausgiebig erkundet. Solche Charaktere haben eine emotionale Aura um sich herum, die so stark ist, dass Alex sie immer sehen kann.

Alex absorbiert die emotionale Aura eines Charakters, indem sie sich mit diesem verbindet und so seinen Gefühlszustand wirklich spüren kann. Alex wird in eine einzigartige Gefühlswelt versetzt, die dieser Charakter empfindet, und die Gefühle des Charakters färben und verwandeln Alex' Wahrnehmung der Welt um sie herum.

Die Spieler erkunden dann die neue Gefühlsumgebung und suchen nach "emotionalen Einblicken". Diese führen zu verborgenen Geheimnissen über den Charakter und geben den Spielern mehr Informationen über die Emotionen, die der Charakter durchmacht. Alex kann die gewonnenen Geheimnisse verwenden, um mit dem Charakter zu interagieren und ihm zu helfen.

Das Entwicklerteam hat hart am grafischen Design der Empathie-Kraft gearbeitet, um den Spielern dabei zu helfen, sie zu verstehen und um sie Alex' Kraft spüren zu lassen.

Charaktere schimmern in verschiedenen Farben emotionaler Auren, damit Alex identifizieren kann, welche Emotion sie verspüren.

Blaue Auren symbolisieren Traurigkeit, lilafarbene Angst, rote Wut. Goldene Auren symbolisieren Freude. Jede Emotion hat ihr eigenes Interface-Symbol, ihre Animation und ihre visuellen Effekte, um die Optik mit der jeweiligen Emotion zu verknüpfen. Charaktere, bei denen Alex ihre Empathie-Kraft einsetzen kann, besitzen auch eine einzigartige "Hotspot-Symbolik" mit einem animierten Punkt neben ihren Namen, um zu zeigen, dass es sich hier um eine Spezialkraft-Interaktion handelt.

Emotionale Auren bieten auch verschiedene Intensitätsstufen in Abhängigkeit der Stärke der Emotion, die der Charakter verspürt. Alex wird im Spiel verschiedensten Intensitätsstufen begegnen - macht euch auf Überraschungen gefasst, denn die Intensität der Emotionen erhöht sich!

Dies war eine kurze Erklärung, wie Alex' Kräfte in puncto Gameplay funktionieren, und wie ihr sie nutzen könnt, um die Geheimnisse von Haven Springs aufzudecken.

Nur noch wenige Monate, dann könnt ihr das Ganze auch selbst ausprobieren, wenn Life is Strange: True Colors für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.

