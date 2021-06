PM: Wie wir Marvel's Guardians of the Galaxy neu interpretiert haben (Square Enix)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo!

Ich bin Bruno Gauthier-Leblanc, der Art Director von Marvel’s Guardians of the Galaxy. Wir hatten bei diesem Spiel das große Glück, viel kreative Freiheit zur Neuinterpretation der Guardians zu bekommen. Und die haben wir dazu genutzt, mit unserer eigenen Version dieser Truppe aus Sonderlingen aufzuwarten, die gleichermaßen einzigartig sind und hohen Wiedererkennungswert haben.

Wir ließen uns zwar von ihrer Vergangenheit, einschließlich der in den Comics, inspirieren. Aber es war auch sehr wichtig für uns, über ihre Designs ihre Geschichten zu erzählen und woher sie in unserem Universum kommen.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass Peter irgendwie in den 1980ern hängen geblieben ist, in denen er als Teenager entführt wurde. Seine Klamotten basieren auf der Mode dieser Zeit, haben aber einen SciFi-Dreh.

Nachdem einige aus unserem Team selbst Kinder der 80er sind, hatten wir großen Spaß am Design dieses Charakters: Die übertriebene Frisur, die Noppen an seiner Lederjacke, diese Pins, die an Dinge wie sein Lieblingsvideospiel zurückerinnern…

Jedes kleine Detail erzählt die Geschichte dieses Kindes, das unter harten Bedingungen aufwuchs und sich an wenigen glücklichen Erinnerungen hochzog. Dazu gehört auch der Star-Lord-Patch auf seinem Rücken, der von seiner Lieblings-Rockband stammt.

Sie ist einfach die tödlichste Frau der Galaxis. Wir wollten, dass ihr Outfit ihre Vergangenheit als Assassinin widerspiegelt und zeigt, wie flink und tödlich sie ist. Deshalb wählten wir eine komplette taktische Körperrüstung für sie.

Die gepanzerten Teile ihres Anzugs besitzen scharfe Kanten, um ihre Eigenschaften noch stärker zu unterstreichen. Alles an ihrem Stil ist geschliffen und praktisch: Ihre Frisur, ihr Schwert, die Klingen an ihren Knöcheln und Stiefeln. Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen - wir haben euch gewarnt!

Drax ist ein interessanter Charakter, weil sein Design ebenfalls stark mit seiner Hintergrundgeschichte verknüpft ist. Aber auf eine Weise, die auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist.

Die Zeichen auf seinem Körper sind nicht einfach nur Tattoos: In unserer Geschichte erzählen sie von all den wichtigen Ereignissen in seinem Leben, beispielsweise seiner Liebe zu seiner Familie und den Schlachten, die er geschlagen hat, um sie zu ehren und zu rächen.

Drax hat eine Menge durchgemacht, und die Zeichen sind ein Beweis seiner Unverwüstlichkeit.

Diese zwei Charaktere haben eine lange Vorgeschichte. Sie sind beste Freunde und unzertrennlich. Und daher wurden ihr Kampfstil und ihre grafischen Designs so gestaltet, dass sie sich einander ergänzen.

Bei Groot, und vor allem seiner Rinde, ließen wir uns vom Aussehen der Plattenrüstungen japanischer Mechs inspirieren. Bei Rocket drehte sich alles um seine Leidenschaft für Gadgets und Waffen (er liebt Explosionen) - was am besten illustriert wird durch seinen transformierenden Rucksack und seine Bastlerbrille.

Ihre Ausrüstung lässt ihre Dynamik widerhallen und wie elementar sie füreinander sind: Beispielsweise trägt Groot einen von Rocket gefertigten Gurt, mit dem er klettern und auf Gegner feuern kann. Und Rocket trägt in seinem Kinnbart eine Perle in der Form eines Mini-Groot.

Was sind eure Lieblingsdetails unserer Neuinterpretation der Guardians? Sagt es uns auf Facebook, Twitter und Instagram.