PM: UnfassBÄR niedlich: So findet ihr alle Craigger-Bären in Rift Apart (Sony Playstation Blog)

In Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es jede Menge Sammelgegenstände wie Waffen, Rüstungen, Bolts – aber auch die sogenannten Craigger-Bären. Diese geheimnisvollen Stoffbären tauchen in jeder Welt von Rift Apart auf. Somit heißt es insgesamt neun zu finden, um die Gold-Trophäe “UnfassBÄR niedlich” zu erhalten. Das Schwierige an der Suche nach den Bären ist allerdings, dass einem nicht angezeigt wird, wo man sie findet und wie viele man nun schon in seinem Besitz hat.

Deshalb sind wir für euch da und verraten, wo ihr alle neun Craigger-Bären findet. Aber betrachtet euch als vorgewarnt: Dieser Guide ist ohne Spoiler nicht möglich. Wir empfehlen also, die Hauptstory des Games vorher durchzuspielen und sich später nochmal auf die Suche nach den Plüschtieren zu machen.

Das Spiel verrät euch gleich zu Beginn, der Musik von Club Nefarious zu folgen – aber bevor ihr nach rechts zum Club abbiegt, geht zuerst nach links. Nordöstlich vom Nefarious-City-Basar steht ein etwas einsamer Marktstand. Hier findet ihr den ersten Craigger-Bären in Rift Apart.

Im Laufe des Spiels muss man Rivets Heimat Sargasso zweimal besuchen. Wir empfehlen, den Bären nach eurem zweiten Sargasso-Trip aufzusammeln, da man nach der Side-Quest mit Trudy den Planeten besser erkunden und somit Rivets Versteck leichter erreichen kann. Den Sargasso-Craigger-Bären findet ihr dort mitten in Rivets Zuhause auf einem schicken Sofa.

Dieser Bär kann einem einfach nicht entgehen! Sobald ihr Zurkies betretet, springt euch der Teddy bereits ins Auge. Ihr findet ihn gleich links neben bei der netten Rezeptionistin.

Den Craigger-Bären auf Savali kann man durchaus übersehen, wenn man nicht achtsam genug ist. Aber auch dieser Bär kann während einer Main-Quest aufgelesen werden. Begebt euch auf den Bergtempelpfad im Süden des Planeten. Nachdem ihr den allerersten Weg, der aus dem Nichts erscheint, überquert habt, geht nicht sofort nach rechts, um den zweiten Weg zu bestreiten. Schaut mal gerade aus zu dem kleinen Felsvorsprung. Dort wartet der Savali-Bär auf euch.

Blizar Prime ist der erste Planet, der in zwei Dimensionen aufgeteilt ist. Jetzt stellt sich allerdings die Frage: In welcher Dimension befindet sich der Craigger-Bär? Glücklicherweise ist der Bär gleich zu Beginn der Main-Quest zu finden. Er ist direkt neben dem dritten Blizonkristall auf eurem Weg zu den Minen in der intakten Dimension. Vorsicht: Der kleine Kerl kann leicht übersehen werden, da der Raum, in dem er liegt, sehr dunkel ist.

Wie schon in Nefarious-City wartet der Craigger-Bär von Torren IV auf einem Marktstand auf euch. Kurz bevor ihr Ms. Zurkon erreicht, sitzt der Teddy auf der rechten Seite und wartet nur darauf, von euch aufgelesen zu werden.

Auch auf Cordelion kann man den Craigger-Bären gleich zu Beginn der Mission finden. Hier stellt sich aber wieder die Fragen, in welcher Dimension man den Bären kriegt. Begebt euch auf den Turm und schlagt den Blizonkristall, um in die verlassene Dimension zu gelangen. Bevor ihr aber die Kedaro-Station mit Hilfe des Aufzugs erreicht, werft besser zuerst einen Blick auf den Schneehaufen direkt vor dem Aufzug. Dort sitzt nämlich ein einsamer Craigger-Bär.

Der Ardolis-Bär lässt sich diesmal etwas später im Laufe der Main-Quest finden. Allerdings ist der kleine Kerl an einer so offensichtlichen Stelle angebracht, dass es nicht sonderlich schwer sein sollte, ihn zu entdecken. Direkt nach dem Vergnügungspark-Kampf begrüßt euch eine Piratin und “gratuliert” euch zu eurem Sieg. Links neben ihrem Stand findet ihr den Craigger-Bären von Ardolis.

Viceron kann auf der Suche nach dem letzten Craigger-Bären eine kleine Herausforderung sein, wenn man nicht genau aufpasst. Den Bären kann man nämlich erst finden, wenn man Clank und die anderen Gefängnisinsassen befreit hat. Er wartet auf einer Bank auf euch, wo kurz zuvor die Gefangenen noch hinter Gittern saßen.

Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und wünschen euch viel Erfolg bei der Stoffbären-Jagd. Lasst es auch weiterhin in Ratchet & Clank: Rift Apart krachen!