PM: Super Monkey Ball Banana Mania: Wir feiern 20 Jahre Affenmagie (Sony Playstation Blog)

allo zusammen! Willkommen zurück in der Welt von Super Monkey Ball!

Es ist fast 20 Jahre her, dass das erste Monkey Ball die Spielhallen zierte – mit Bananen-Joystick und allem Drum und Dran. Es war eine Ikone seiner Zeit und begeisterte die Fans mit seinem eleganten Design, dem herrlich einfachen Gameplay und dem verrückten Spaß. Obwohl das Arcade-Spiel viele wunderbare Abenteuer für AiAi und seine Affenfreunde inspirieren sollte, stehen die originellen Originale – Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe – immer noch als der Goldstandard der Serie da.

Wir freuen uns, heute mitteilen zu können, dass alle drei Original-Super Monkey Ball-Spiele – originalgetreu remastered für eine neue Generation – zurück sind und für noch mehr Affenmagie sorgen, wenn Super Monkey Ball Banana Mania am 5. Oktober für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Die Prämisse von Super Monkey Ball ist trügerisch einfach: Ihr müsst euren Affenball durch eine Reihe von teuflisch gestalteten Levels und Labyrinthen rollen, kippen und hüpfen lassen und dabei jede Banane auf dem Weg einsammeln. Die dynamische Steuerung, das umwerfende Leveldesign, die eingängige Musik, der progressive Schwierigkeitsgrad und die herrlich verrückten Charaktere sorgen für ein wahnsinnig fesselndes Spielerlebnis, das auch fast 20 Jahre später noch durch seine Originalität besticht.

Während das ursprüngliche Super Monkey Ball über 100 Levels enthielt, bietet Super Monkey Ball Banana Mania über 300 handgefertigte Levels aus allen drei Spielen, die liebevoll mit neuen Grafiken und modernen Features nachgebaut wurden. Lokaler 4-Spieler-Koop, Online-Ranglisten und eine Erzählung im Comic-Stil sorgen für zusätzliche Tiefe und Immersion für neue Spieler.

Monkey Ball-Fans werden sich auch daran erinnern, endlose Stunden mit klassischen Partyspielen wie Monkey Target, Monkey Soccer, Monkey Baseball und Monkey Bowling verbracht zu haben. Ob ihr das Rad der Gefahr in Monkey Target dreht oder Affenbälle in Banana Stadium abschießt, nichts ist besser, als sich mit Freunden in den Klassikern zu messen. Super Monkey Ball Banana Mania ist die glorreiche Rückkehr aller 12 Minispiele aus SMB 1, 2 & Deluxe – jedes Spiel für moderne Konsolen verfeinert – um sicherzustellen, dass auch keine Banane in diesem definitiven Remaster zurückbleibt.

Langjährige Fans werden begeistert sein, die Rückkehr der gesamten Bande zu sehen: AiAi, MeeMee, Baby, GonGon und ihre Freunde YanYan und Doctor sind zurück und erleben ein neues Abenteuer. Sie werden in ihrem Bestreben, die Dschungelinsel vor dem bösen, verrückten Affenwissenschaftler Dr. Bad-Boon und seinen Handlangern zu retten, von einer bunten Schar neuer Charaktere unterstützt… die alle diesen Sommer bekannt gegeben werden, wenn wir dem Start näher kommen!

Super Monkey Ball war schon immer eine Serie, die sich durch Freude und Verspieltheit auszeichnete, ein Genre-übergreifendes Spielerlebnis, das sich durch seine Originalität und Wiederspielbarkeit auszeichnet. Unsere Community ist außerordentlich leidenschaftlich – man denke nur an die vielen verrückten Speedruns, die auch heute noch gepostet werden – und wir können es kaum erwarten, die Magie wieder aufleben zu lassen, wenn Super Monkey Ball Banana Mania im Herbst erscheint.

Da unser 20-jähriges Jubiläum vor der Tür steht, wollten wir auch eine spezielle physische, limitierte Version von Super Monkey Ball Banana Mania herausbringen, um diesen monumentalen Meilenstein zu feiern. Die Super Monkey Ball Banana Mania Anniversary Edition enthält ein 40-seitiges Artbook mit Bildern aus allen Spielen der Serie, die direkt aus den Sega-Archiven stammen. Außerdem enthält sie eine Sammlerhülle, ein Wendecover und 10 exklusive kosmetische Gegenstände. Dies war unsere Art, eine der beliebtesten Serien in der Geschichte von Sega mit unseren größten Fans zu feiern.

Ihr könnt Super Monkey Ball Banana Mania für PS4 und PS5 heute vorbestellen. Super Monkey Ball Banana Mania erscheint auf beiden Plattformen am 5. Oktober.