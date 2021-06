PM: JUST DANCE 2022: WEITERE SONGS UND NEUER GAMEPLAY-TRAILER VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. Juni 2021 – Ubisoft®bestätigte im Zuge der NintendoDirectweitereSongs, die inJust Dance2022enthalten sein werden.Außerdem gab es einen ersten Gameplay-Enthüllungstrailer, der die neuenMapsin Aktion zeigt.

Somit sind bereits folgende Songs für die Tracklist des neuen Spiels bestätigt:

ImRahmen der Ubisoft Forward wurdenbereits diese Songs angekündigt:

Just Dance 2022erscheint am 4. November 2021 für Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, XboxOneundStadia.

*Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher, kostenpflichtiger Abonnementdienst, der über Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021 und Just Dance 2022 verfügbar ist.