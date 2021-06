Immortality: Neues Spiel vom Her-Story-Entwickler angekündigt

PC MacOS

Das Indie-Entwicklerstudio Half Mermaid aus New York hat kürzlich ein neues Spiel angekündigt. Der Gründer Sam Barlow, unter anderem Autor von Silent Hill - Shattered Memories (im Test, Note: 8.0), konnte in den letzten Jahren mit Her Story (im Test, Note: 7.0) und Telling Lies (zum Jörgspielt) schon Achtungserfolge erzielen. Nun arbeitet er mit Immortality an seinem bisher ambitioniertesten Werk. Dazu hat er sich mit Amelia Gray (Mr. Robot), Allan Scott (Das Damengambit) and Barry Gifford (Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula) Unterstützung von externen Autoren geholt.

Laut der Produktseite bei Steam dreht sich die Geschichte in Immortality um den verschwundenen Filmstar Marissa Marcel. Mit ihr wurden in den Jahren 1968, 1970 und 1999 drei Filme gedreht, wovon allerdings keiner veröffentlicht wurde und die ebenfalls verschollen sind:

1968: Alan Fischer inszeniert Ambrosio, seine Adaption des berüchtigten Gothic-Romans Der Mönch von M. G. Lewis. Er besetzt die Rolle der berüchtigten Matilda mit der unbekannten Marissa Marcel.

1970: John Durick schreibt seinen Thriller Minsky mit Marcel im Hinterkopf. Der in New York City spielende Film handelt vom Tod eines berühmten Künstlers. Marissa spielt die Rolle der Muse, die verdächtigt wird, ihn ermordet zu haben.

1999: Für seinen Abgesang arbeitet Durick wieder mit Marcel zusammen, die nach einer längeren Auszeit zurückkehrt. Der Film Two of Everything ist ein subversiver Thriller, der die Dualität zwischen einem erfolgreichen Popstar und ihrem Körperdouble erforscht.

Es liegt nahe, dass es eure Aufgabe als Spieler sein wird, die Geheimnisse hinter dem Verschwinden von Marissa Marcel und den drei Filmen zu lüften. Half Mermaid arbeitet seit 2020 an dem Spiel und plant, es 2022 zu veröffentlichen. Am Ende dieser News findet ihr den kurzen Teaser-Trailer.