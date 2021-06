Arma 3: Neuer Creator DLC CSLA Iron Curtain erschienen

PC

Für die Militärsimulation Arma 3 entstehen nicht nur zahlreiche kostenlose Inhalte durch die Community. Auch externe Entwickler haben die Möglichkeit, kostenpflichtige DLC zu entwickeln. Mit CSLA Iron Curtain ist am 16. Juni 2021 bereits der zweite DLC erschienen, den ihr erwerben könnt.

Dieser Zusatzinhalt befördert euch in den Kalten Krieg der 1980er Jahre an die Grenze zwischen der damaligen Tschechoslowakischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Die mitgelieferte Karte "Gabreta" umfasst ein Gebiet mit einer Fläche von 256 km². Ihr könnt euch zwischen der Tschechoslowakischen Volksarmee, der US Army, den lokalen Rebellen sowie der Zivilbevölkerung als spielbare Fraktionen entscheiden. Daneben stehen euch 35 verschiedene Waffen, 52 Fahrzeuge sowie 19 Szenarien zur Verfügung.

Der DLC kann noch bis 23. Juni zum reduzierten Preis von 11,69 Euro über Steam bezogen werden. Danach beträgt der reguläre Preis 12,99 Euro.