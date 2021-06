Cyberpunk 2077 ab 21. Juni wieder im Playstation Store

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 32,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Dezember letzten Jahres erschien mit Cyberpunk 2077 (im Test) eines der am heißesten erwarteten Rollenspiele der letzten Jahre. Doch bei Release war das Spiel nicht unbedingt im besten Zustand, besonders die Konsolen-Versionen hatten mit Performance-Problemen und Bugs zu kämpfen. Am schlimmsten betroffen waren die erste Xbox One und Playstation 4, was Sony dazu veranlasste, den Titel eine Woche nach Release aus dem Store zu entfernen.

Wie aus einer Meldung von CD Projekt, dem Mutterkonzern des Entwicklerstudios CD Projekt Red, hervorgeht, ist die Zeit von Cyberpunk 2077 im Exil bald vorüber. Nach zahlreichen Patches scheint die Playstation-Version nun in einem Zustand zu sein, der Sonys Minimalstandards erfüllt. Ab dem 21. Juni 2021 könnt ihr das Spiel also auch digital wieder für eure PS4 und PS5 kaufen. Anmerkung zu letzterer Version: Dabei handelt es sich um die PS4-Pro-Fassung, den Nextgen-Patch bleiben uns die Entwickler noch immer schuldig.