E3 2021: Release-Termin für House of Ashes / Interview-Infos

Im Zuge der E3 2021 hat Bandai Namco den Release-Termin des nächsten Teils der The Dark Pictures-Anthologie, House of Ashes, bekannt gegeben. Ab dem 22. Oktober 2021 könnt ihr euch mit eurem Soldatentrupp im Jahr 2003 in den Irak begeben und euch dem Winddämon Pazuzu stellen. In einem ausgestrahlten Interview hat der Executive Producer Dan McDonald außerdem etwas über die Einflüsse und Entstehungsgeschichte gesprochen.

So gibt McDonald als historische Vorlage für House of Ashes das Reich von Akkad etwa um das Jahr 2.200 vor Christus an. Der selbsternannte Gottkönig Naram-Sin hat sein Volk mehr oder weniger verflucht und durch die Öffnung des Tempels Tod und Verderben über die Menschen gebracht.

Natürlich dürfen in einem Spiel von Supermassive Games möglichst kreative Todesszenen nicht fehlen. Laut Dan McDonald gibt es in House of Ashes mindestens 60 einzigartige Tode und zu jeder noch diverse Variationen. Wollt ihr sie alle sehen, wird es natürlich nötig sein, dass ihr das Spiel mehr als einmal durchspielt.

Abheben soll sich House of Ashes von den Vorgängern Little Hope und Man of Medan unter anderem durch eine neue Fackel-, oder, besser gesagt, Licht-Mechanik. Da ihr Soldaten spielt, sind Taschenlampen unten an euren Waffen angebracht, was den Entwicklern mehr Licht- und Schattenspiele ermöglicht. Außerdem dürft ihr den Schwierigkeitsgrad noch feiner an eure Bedürfnisse anpassen. Beispielsweise dürft ihr die Warnungen über aufkommende Quick-Time-Events ausschalten.

Wichtig für die Immersion sei die Leistung der Schauspieler, beispielsweise Ashley Tisdale, die im Spiel Rachel King darstellt. Viele Motion-Capture-Aufnahmen wurden mit zwei oder mehr Personen im selben Raum aufgenommen, um wirklich das Gefühl eines Dialogs zu erzeugen. Viel Zeit sei natürlich auch in die Ausarbeitung der Charaktere geflossen. Dabei ist es dem Team laut McDonald auch egal gewesen, ob die Figuren nicht sonderlich sympathisch sind. Das gehöre zu glaubhaften Figuren dazu.