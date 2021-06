PM: Metroid Dread, Mario Party Superstars, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp und weitere Titel wurden bei der neuesten Nintendo Direct-Präsentation angekündigt! (Nintendo News)

Switch

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

15.06.2021

Die neueste Nintendo Direct-Präsentation hatte eine ganze Menge Neuigkeiten und Ankündigungen, darunter das neue Metroid Dread, einen ersten Blick auf das Gameplay des Nachfolgers zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild und viele weitere Spiele, die in den kommenden Monaten auf Nintendo Switch erscheinen werden! Seht euch mithilfe des Videos oben die gesamte Präsentation an.

Zu den weiteren Highlights gehörten die Ankündigung, dass Kazuya als nächster DLC-Kämpfer bei Super Smash Bros. Ultimate mitkämpfen wird, die Rückkehr zweier Game Boy Advance-Klassiker in der Form von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Unmengen Mehrspieler-Spaß mit WarioWare: Get It Together! (erscheint am 10. September) und das am 29. Oktober erhältliche Mario Party Superstars.

