E3 2021: Neuauflagen von Advance Wars 1+2 als Re-Boot Camp

Kennt ihr noch Advance Wars? Diese knuffigen kleinen Rundentaktik-Spiele in Animeoptik, die euch trotz ihrer süßen Hülle ordentlich auf den Taktiker-Zahn gefühlt haben? Dann dürfte euch freuen, dass Nintendo auf der E3 2021 mit Advance Wars 1+2 - Re-Boot Camp Neuauflagen der ersten beiden Serienteile angekündigt hat. Enthalten sind in dem Paket, wie der Name unschwer erkennen lässt, das erste Advance wars sowie Advance Wars 2 - Black Hole Rising.

Der Grafikstil wurde ordentlich modernisiert, der Pixellook musste 3D-Grafiken weichen. Allerdings kann der Autor dieser Zeilen nicht ausblenden, dass sie für ihn nach billigem Smartphone-Free-to-Play-Einheitsbrei aussehen. Das Gameplay und die Story scheinen aber unangetastet zu bleiben. Erscheinen soll die Sammlung am 3. Dezember 2021.