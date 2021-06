E3 2021: Breath of the Wild 2 erscheint 2022 / Trailer verrät Infos

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Schluss der Nintendo Direct bei der E3 2021 hatte Nintendo doch tatsächlich noch etwas zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 im Gepäck. Das wurde vor zwei Jahren angekündigt, seitdem herrschte Funkstille. Nun hat das japanische Unternehmen einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch kurze Gameplay-Clips aus Links neuem Abenteuer zeigt. Doch auch die Verheerung Ganon findet ihren Platz. Neben den Ebenen von Hyrule dürft ihr nun auch den Himmel über dem Königreich vom Bösen befreien. Wie genau das Aussieht ist nicht klar, der Trailer zeigt lediglich an ein paar Stellen Link, der aus dem Himmel in Richtung ein paar schwebender Plattformen stürzt oder mit seinem Gleitschirm auf sie zufliegt. Weiter wird an einigen Stellen gezeigt, wie die Verheerung ganze Schlösser aus dem Boden reißt und sie in den Himmel hebt.

Auch ein paar neue Fähigkeiten gehen aus dem Trailer hervor. Beispielsweise könnt ihr die Stase scheinbar auch nutzen, um Objekte wie Stachelbälle auf Feinde zurückzuschleudern. Außerdem hat Link eine Art Flammenwerfer im Gepäck, um seinen Gegnern richtig einzuheizen. Dazu scheint es für den Recken möglich zu sein, sich zu verflüssigen. Das hilft beispielsweise dabei, von unten durch Plattformen hindurch zu fahren und am anderen Ende aufzutauchen.

Einen konkreten Release-Termin bleibt uns Nintendo weiterhin schuldig. Immerhin heißt es aber, dass die Veröffentlichung für 2022 angepeilt ist.