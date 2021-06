Loop Hero: Kostenloses Update bringt mehr Feinde und neue Kacheln

Für das Roguelike Loop Hero (im Spiele-Check) ist am Mittwoch, dem 16. Juni, ein erstes kostenloses Update erschienen. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung von Cosmocover hervorgeht, erwarten euch folgende Inhalte:

Unterwegs Speichern: Das neue Update bietet die Möglichkeit, das Spiel mitten in einer Expedition zu speichern und zu beenden, sodass der Fortschritt erhalten bleibt!

Perks-Deck: Eine neue Option, die Boss-Perks sperrt, damit sie nicht im Perk-Pool der Expedition auftauchen.

Flucht aus der Schlacht: Sicherheitsbewusste Helden und Heldinnen können jetzt während eines Kampfes mit 30% ihrer Ressourcen fliehen.

Speed Up: Die Geschwindigkeitstaste beinhaltet jetzt eine bis zu vierfache Expeditionsgeschwindigkeit und 2,5x Kampfgeschwindigkeit.

Inventar-Verwaltung: Gegenstände können jetzt durch Rechtsklick im Inventar gesperrt werden.

Deckwechsel: Decks können jetzt in den Menüs für Karten, Vorräte und Perks ausgewechselt werden.

Neue Kacheln, neue Feinde: drei neue Kacheln und zwei neue Feinde wurden dem Spiel hinzugefügt, aber es liegt an euch, diese zu finden.