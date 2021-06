We Are Football: Erster Patch bereits in Arbeit

PC

Erst vor wenigen Tagen wurde We are Football (im Test) veröffentlicht, schon ist der erste Patch in Arbeit. Wie Gerald Köhler selbst im Forum der Anstoss-Jünger mitteilte, hat sich heute eine Runde von 25 Beta-Testern gefunden. Diese soll den Patch zunächst testen.

Sowohl im Forum als auch im Discord-Channel zum Spiel erreichten Köhler bereits in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung zahlreiche Rückmeldungen. Mehrfach bemängelt wurde das übermäßige Handgeld von mehreren hunderttausend Euro, das ein Jugendspieler bei der Übernahme in den Profikader fordert. Dieses Problem wird mit dem kommenden Patch behoben. "Gefixt ist zudem der Eingriff des Co-Trainers bei der Bankaufstellung, wenn man diesen eigentlich abgeschaltet hatte", so Köhler zu einem weiteren Fehler. Derzeit werden noch weitere Meldungen gesammelt, bevor die Beta-Tester loslegen.