PM: Bosse, die uns mindestens 10 Mal getötet haben (Sony Playstation Blog)

Das kennt ihr bestimmt: Richtig zähe Endgegner, an denen ihr euch immer wieder die Zähne ausbeißt und auch beim zehnten Anlauf kein Land seht. Aber ein echter Gamer gibt natürlich nicht auf, auch wenn der Wunsch den Controller an die Wand zu werfen immer dringlicher wird. Einmal wird es schon klappen und wenn ihr den Bossfight dafür hundertmal angehen müsst. Die Kollegen von Inside PlayStation haben sich zu dem Thema Gedanken gemacht und zeigen euch in dem oben verlinkten Video 7 der härtesten Gegner aller Zeiten.

Jetzt seid ihr gefragt: Welcher davon ist für euch der brutalste Boss.

Oder habt ihr vielleicht einen ganz persönlichen Favoriten für die Auszeichnung Frustgegner Nummer Eins? Dann verratet es uns in den Kommentaren.