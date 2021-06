PM: Megahit Fall Guys stößt zum WOW! PODS Lineup hinzu (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Megahit Fall Guys stößt zum WOW! PODS Lineup hinzu

Wolverhampton, UK und California, USA, 15. Juni 2021 – Wow! Stuff’s innovative Sammelfiguren-Reihe WOW! PODS, bekannt als Sammelfiguren für Fans von Marken mit Charakter, hat Mediatonics Fall Guys: Ultimate Knockout zu seiner Auswahl an “Tier 1”-Marken hinzugefügt.

Der überragende Videospiel-Hit des Jahres 2020, Fall Guys, wurde schnell zu einem der spaßigsten Multiplayer-Spiele überhaupt. Spielerinnen und Spieler stolpern über bizarre Hindernisse, schieben sich an unförmigen Bohnen vorbei und widersetzen sich den Gesetzen der Physik um an die begehrte Krone zu kommen.

Nun wanken Fall Guys’ beliebte bunte Böhnchen ins Rampenlicht der neuen WOW! PODS FALL GUYS Sammelkollektion. Die Produkte werden mit dem einzigartigen “Wow! Stuff”-Patent, der “Swipe to Light”-Funktion, versehen sein, sodass sie unter UV-Licht geheimnisvolle Symbole offenbaren.

Wow! Stuffs Mitbegründer und Head of Licensing Kenny McAndrew kommentierte: “Fall Guys ist ein phänomenaler Hit und die Charaktere werden von tausenden Spielenden auf der ganzen Welt geliebt. Fall Guys passt perfekt in unsere Ethik, sicher zu stellen, dass WOW! PODS den Fandurst von Fans charakterstarker Marken befriedigt.”

Fée Heyer, Devolver Digitals Head of Global Licensing ist begeistert die Unterzeichnung anzukündigen und sagt, “Wir sind vorsichtig bei unserer Auswahl von Lizenzen und wollen die besten Innovationen, die die Wünsche unserer ‘Fall Guys’-Fans wirklich erfüllen. Wie haben gesehen, wie erfolgreich WOW! PODS den Sammelmarkt mit ihrem einzigartigen Set cooler Features neu erfunden und wiederbelebt haben und sind begeistert, dass Fall Guys Fans ihre Lieblinge durch diese besonderen Sammelstücke in der Echtwelt realisiert sehen werden.”

WOW! PODS FALL GUYS wird im führenden Einzelhandel in den UK, Europa und in Nordamerika ab dem 1. September für 14.99$/£/€ UVP verfügbar sein.

Über Wow! Stuff Wow! Stuff positioniert sich im Spielwarenmarkt mit dem Motto: “Großartige Marken zum Leben erweckt!”, was ihr Portfolio an lizenzierten Tier 1 Marken die durch Produktinnovationen zum Leben erweckt werden reflektiert. Wow! Stuffs erkläre Mission ist es “zu arbeiten , bis unsere Gehirne schmerzen um Spielwaren und Popkultur-Geschenke abzuliefern, für die gilt: INNOVATIV, ON BRAND, IM UNIVERSUM, IMMER!”. Unsere Niederlassungen befinden sich in Los Angeles, USA, Hong Kong und Wolverhampton, UK. Wow! Stuff hat für seine einzigartigen Tech-Spielwaren vielzählige Auszeichnungen und globale Anerkennung gewonnen, wurde dreifach für den TOTY (Toy Of The Year) Award nominiert und gewann den Innovation Award bei den TOTYs 2020.

Über Mediatonic Mediatonic ist ein Videospiel-Entwicklungsstudio mit über 300 Entwicklerinnen und Entwicklern in London, Brighton, Madrid und Leamington Spa und ist ein stolzes Mitglied der Epic Games Familie. Am bekanntesten für Fall Guys: Ultimate Knockout, erfreuen wir uns daran, Menschen durch freudige, originelle Spielerfahrungen zusammen zu bringen, die offen für alle sind.

Über Devolver Digital Weltweit tätiger Anbieter feinster digitaler Unterhaltungsprodukte von unabhängigen Künstlern. Im Besitz und betrieben von einem Team, das auf interne E-Mail-Threads mit einer ununterbrochenen Flut von lustigen Gifs und passiv-aggressiven Antworten aufeinander reagiert. Eine Sammlung von Individuen, die mit unabhängigen Entwicklern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um einige der originellsten, exzentrischsten und beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts zu produzieren und zu fördern. https://devolverdigital.com