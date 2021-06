PM: Capcom @ E3 2021 – Zusammenfassung (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr habt etwas aus unserem Stream der E3 2021 verpasst? Gar kein Problem, denn hier findet ihr die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick!

The Great Ace Attorney Chronicles

„Nehmt das!“ – Solange es die Jury ruhig stellt, veröffentlichen wir doch gern einen neuen Trailer zuThe Great Ace Attorney Chronicles. Gerichtssaal-Chaos und intensive Ermittlungen treffen auf zwei fantastische Abenteuer, die in einer Collection am 27. Juli für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam erscheint!

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Euer episches Abenteuer inMonster Hunter Stories 2: Wings of Ruin steht in den Startlöchern, denn das Spiel erscheint bereits am9. Juli für Nintendo Switch! Um eure Aufregung aufrechtzuerhalten, gab es ein paar spannende Enthüllungen auf der E3 2021: eine Probeversions-Demo ist auf dem Weg und erscheint am25. Juni für Nintendo Switch sowie am9. Juli für Steam! In dieser Probeversion könnt ihr euren eigenen Rider erstellen, eure Reise antreten, einige Monsties kennenlernen und euch mit ihnen anfreunden, sowie euren Spielfortschritt schließlich ins Hauptspiel übernehmen! Zusätzlich bringen wir kurz nach offiziellem Release den Palamute ausMonster Hunter Rise als spielbares Monstie ins Spiel. Dieses kostenlose Update wird am 15. Juli durchgeführt.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Monster Hunter Rise

Wir haben noch mehrMonster Hunter Rise-Inhalte für euch! In nur wenigen Tagen, am 18. Juni, starten wir unsere erste Capcom Collab-Event-Quest. Die Belohnung für den Abschluss dieser Quest sind die Materialien, die ihr zur Herstellung der Tsukino-Dekorrüstung benötigt! Diese basiert auf dem gleichnamigen Palico Tsukino ausMonster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Haltet eure Augen außerdem nach mehr Event-Quests sowie weiteren Belohnungen offen! Weiter geht es am25. Juni mit Version 3.1!

Resident Evil Village

Wir freuen uns anzukündigen, dass zusätzlicher DLC fürResident Evil Villageauf dem Weg ist. Mehr Details dazu gibt es zu einem späteren Zeitpunkt, also behaltet unsere Social Media-Kanäle im Auge, um die neuesten Informationen nicht zu verpassen!

Resident Evil Villageist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Stadia erhältlich.

Street Fighter V Esports

Die Fakten zuStreet Fighter V-Esports gab es von den Experten-Kommentatoren Vicious und RobTV. Unter anderem sprachen sie über die Änderungen der Capcom Pro Tour 2021, inklusive Informationen zur Registrierung, Preisen und mehr! Ihr denkt, ihr seid die besten? Dann schaut auf der Capcom Fighters Webseite vorbei. Die ganze Action lässt sich außerdem auf dem offiziellen Twitch-Kanal verfolgen, oder auch auf YouTube.

Spielt ihr lieber im Team? Dann ist die nächste Saison von Street Fighter League, die bald kommt, vielleicht etwas für euch. Anstelle von 1-gegen-1-Kämpfen treten hier sechs Teams, bestehend aus jeweils drei Teilnehmern, gegeneinander an. Mehr Infos zur nächsten Saison der SFL gibt es in Kürze!

Das waren unsere Neuigkeiten der E3! Folgt uns gern auf Facebook, Instagram und Twitter, um keine offiziellen News zu verpassen!