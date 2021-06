Elex 2: Piranha Bytes arbeitet an Science-Fantasy-Sequel / Trailer

PC XOne PS4

Wenig überraschend hat das deutsche Studio Piranha Bytes angekündigt, dass es an Elex 2 arbeitet. Einen Release-Termin können die Entwickler noch nicht verkünden, auf Steam heißt es lediglich 2021. Es gibt aber bereits einen ersten Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet. Gameplay braucht ihr freilich noch nicht erwarten, dafür seht ihr bereits einiges an Action, gepaart mit einem wuchtigen Industrial-Metal-Track. Dieser hört auf den Namen Elex, wurde exklusiv für Piranha Bytes geschrieben und als Sänger fungiert Jonathan Davis, der den meisten von euch als der Frontmann der Band Korn bekannt sein dürfte.

Als Schauplatz dient einmal mehr der Planet Magalan, den ihr bereits aus dem ersten Elex (im Test, Note: 7.5) kennt. Seit dem Vorgänger sind laut der Pressemitteilung einige Jahre ins Land gezogen und so gibt es einige neue Fraktionen, während sich bereits bekannte Gruppierungen aufgelöst haben oder gar untergegangen sind. Der Planet konnte dank den Berserkern wieder begrünt werden und von den Albs geht auch keine Gefahr mehr aus. Held Jax hat aber eine gewisse Ahnung, dass eine deutlich dunklere Bedrohung auf ihre Chance lauert, Magalan ins Unheil zu stürzen. So muss er die Völker vereinen, so dass sie gemeinsam in den Kampf ziehen.

Erwartungsgemäß will Piranha Bytes dort ansetzen, wo beim Vorgänger aufgehört wurde. Anstatt das Rad neu zu erfinden, planen die Entwickler, alte Fehler auszubügeln und ein insgesamt runderes Spielerlebnis abzuliefern. Unterm Strich dürfte das also heißen, dass ihr als alte Gothic-Fans oder Freunde des Erstlings eure Freude an Elex 2 haben dürftet. Einen ersten Eindruck der Spielwelt und Charaktere könnt ihr euch in unserer entsprechenden Screenshot-Galerie verschaffen.

Als Release-Plattformen geben die Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S an.