Minute of Islands: Narratives Puzzlespiel von Studio Fizbin erschienen

PC Switch XOne PS4 MacOS

Bisher kannte man die Indie-Entwickler von Studio Fizbin hauptsächlich durch ihre Point-and-Click-Adventures The Inner World (im Test, Note: 8.5) und The Inner World - Der letzte Windmönch (im Test, Note: 8.5). Nun ist mit Minute of Islands das neueste Werk der deutschen Spiele-Schmiede erschienen, das zwar optisch leicht an die Vorgängerspiele erinnert, spielerisch aber einen anderen Ansatz wählt.

In diesem Puzzle-Platformer steuert ihr die Mechanikerin Mo durch eine handgezeichnete 2D-Welt, in der vor allem die Geschichte und die sonderbaren Charaktere und Kreaturen im Vordergrund stehen sollen. Ihr findet euch in einer idyllischen Inselwelt wieder und habt die Aufgabe, die Maschinen, die diese Welt vor einer allgegenwärtigen Bedrohung schützen sollen, rechtzeitig zu reparieren. Dabei erforscht ihr die Geheimnisse der Inseln und der rätselhaften Riesen, die früher diese Welt bevölkert haben.

Das Spiel ist ab sofort für PC, MacOS, Switch, Playstation 4 und Xbox One digital erhältlich und kostet 19,99 Euro. Am Ende dieser News könnt ihr mit Hilfe des Release-Trailers einen Blick in die Welt von Minute of Islands werfen.