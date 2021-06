PM: PvP-Portal-Shooter Splitgate Erscheint kommenden Monat mit Cross-Play, Cross-Gen für Xbox, PlayStation und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PvP-Portal-Shooter Splitgate erscheint kommenden Monat mit Cross-Play, Cross-Gen für Xbox, PlayStation und PC

– Der bombastische neue Trailer präsentiert einen neuen Look, neue Maps, brandneues Gameplay und vieles mehr zum einzigartigen Free-to-Play-FPS Splitgate –

Zephyr Cove, NV (15. Juni 2021) – 1047 Games hat heute einen ersten Einblick in das gewährt, was Spielerinnen und Spieler erwartet, wenn der Online-Portal-Shooter Splitgate am 27. Juli für PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint. Für den Zeitraum vom 1. bis zum 6. Juli ist eine offene Beta geplant, für Updates hierzu kann man sich hier eintragen.

1047 Games hat einen umwerfenden Gameplay-Trailer für den kommenden Free-To-Play-Shooter enthüllt:

Splitgate kombiniert schnelle Sci-Fi-Shooter Elemente mit Portalen, die von Spielerinnen und Spielern kontrolliert werden. Das Spiel wurde von der Kritik und Fans dafür gelobt, eine komplett neue Dimension in das FPS-Genre zu bringen. Splitgate hat eine loyale und standfeste Community aufgebaut und dank kürzlich gesicherter Finanzierung, hat das Studio die Produktion von Ingame-Content stark erhöht, einige talentierte neue Teammitglieder zum Entwicklungsteam hinzugefügt und durch eine große Marketing-Kampagne neue Spielerinnen und Spieler für das Spiel gewonnen.

Splitgate erscheint mit wiederholbaren Herausforderungen, Leaderboards und mehr als einem Dutzend Spielmodi, sowie über 20 Maps, jede mit ihrem eigenen, einzigartigen Setting und Spielstil. Die Maps umfassen eine Forschungseinrichtung in einem aktiven Vulkan, ein luxuriöses Unterwasser-Hotel, eine Alien-Absturzstelle, ein futuristisches Baumhaus, eine verlassene Mine und vieles mehr. Jede Map hat ihr eigenes Look-and-Feel und spielt sich einzigartig, sodass ihr belohnt werdet, wenn ihr eure Taktik im schnellen Portal-Kampf von Splitgate an die Gegebenheiten anpasst.

Ian Proulx, Mitbegründer und CEO von 1047 Games sagte: “Als ich vor vielen Jahren als Kind zum ersten Mal Portal spielte, bekam ich die Idee Portale in ein FPS-Spiel zu integrieren. Für mich war es eine so offensichtliche Idee, dass ich befürchtete, ein großes Studio würde es machen, bevor ich erwachsen werden würde und es selbst tun könnte. Splitgate ist die Kulmination von viel harter Arbeit eines unglaublichen Teams. Wir sind außer uns vor Freude zu sehen, wie sich der Wettkampf und die Spielstile, durch den Einfluss neuer, geschickter Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen, verändern werden und können es nicht erwarten allen zu zeigen, was zukünftige Updates mit sich bringen”

Man kann mehr über das Spiel erfahren, indem man die Webseite Splitgate.com besucht, und dem Team auf Twitter folgt.