E3 2021: The Great Ace Attorney Chronicles zeigt neue Features

Im Rahmen der E3 2021 hatte Capcom neue Infos zu dem im April angekündigten The Great Ace Attorney Chronicles im Gepäck. Zu sehen waren natürlich zeitgenössische Figuren aus dem alten London, beispielsweise Herlock Sholmes – nein, ich habe mich trotz nachtschlafender Zeit nicht vertippt, der berühmte englische Detektiv heißt im Spiel wirklich so.

Mit dem Dance of Deduction und der Summation Examination wurden zwei Gameplay-Elemente vorgestellt, die in The Great Ace Attorney Chronicles erstmals verbaut werden. Der Dance of Deduction fokussiert sich darauf, dass ihr eure Erkenntnisse und Beweise den Aussagen von Sholmes entgegenstellt, um die Wahrheit zu finden. Die Summation Examination hingegen spielt sich im Gerichtssaal ab. Ihr müsst die Aussagen der Jury gegeneinander stellen, um Diskrepanzen zu entdecken und – richtig, die Wahrheit zu finden.

Erscheinen wird The Great Ace Attorney Chronicles am 27. Juli 2021 auf Nintendo Switch.