E3 2021: Trial-Version zu Monster Hunter Stories 2 am 25. Juni

Im Rahmen des Capcom Showcase-Events auf der E3 2021 hat Capcom einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin gezeigt. Außerdem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass eine Testversion zu dem rundenbasierten Spiel erscheinen soll. Ab dem 25. Juni 2021 könnt ihr erstmals Hand anlegen. Euer Spielstand soll auch ohne Probleme mit in das Hauptspiel übernommen werden können.

Außerdem hat Capcom bereits bekannt gegeben, wann das erste Inhaltsupdate für Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin erscheinen wird. Und das ist nicht so weit vom Release am 9. Juli 2021 weg, wie man denken könnte. Ab dem 15. Juli 2021 werdet ihr euch auf den Rücken eines Palamutes schwingen können. Die Hunde sind bereits aus Monster Hunter Rise (im Test) bekannt.