E3 2021: Guckt & kommentiert mit uns die Nintendo-PK auf Twitch (beendet)

Hagen und Jörg sprechen, Dennis twittert

Teaser Für die Nintendo-Direct-Folge zur E3 2021 werden Hagen und Jörg live ab 17:30 auf Twitch zu sehen sein, ihr könnt im Chat mitreden. Und für Twitch-Muffel twittert Dennis auf der GG-Startseite.

Auf Twitch.tv/gamersglobal könnt ihr den fast 2,5h langen Stream noch 2 Wochen lang abrufen.

Nachdem wir bereits in vier langen Twitter-Orgien über diverse PKs und Kickoffs und was auch immer von der E3 2021 (sowie sich an diese heranwanzenden Events) berichtet haben – heute ab 23:30 wird Dennis direkt hier auf der Startseite über die Capcom-PK twittern –, steht morgen, Dienstag, 15.6.21, sogar ein Live-Event auf Twitch an!

Ab 17:30 (die PK beginnt um 18:00) und bis etwa 20:00 werden Hagen und Jörg die Enthüllungen und Versprechungen live kommentieren, die ihr gleichzeitig verfolgen könnt (keine Angst, wir werden nicht so groß im Bild sein wie oben...). Dennis twittert parallel, falls ihr gerade nicht genug Bandbreite habt.

Danach gehen wir Fußball gucken oder was auch immer (21:00 Uhr: Frankreich - Deutschland), und um 23:25 meldet sich noch mal unser unverwüstlicher Zwitschervogel Dennis und hält euch über alles Wichtige vom Namco-Bandai-Event auf dem Laufenden.

Seid dabei!