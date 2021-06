PM: Xbox & Bethesda Games Showcase: Mehr als 20 Spiele direkt zum Release im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Welt des Xbox Game Pass wächst immer weiter und nach dem Xbox & Bethesda Games Showcase wächst wird die Bibliothek nur noch größer. Seit Sonntag sind zum Beispiel Yakuza: Like a Dragon und gleich zehn Bethesda-Klassiker im Xbox Game Pass veröffentlicht worden. Außerdem zcokst Du viele der neu angekündigtenSpiele direkt ab dem ersten Tag ihres Releases im Game Pass – es gibt also jede Menge gute Gründe, den Xbox Game Pass Ultimate auszuprobieren. Aktuell erhältst Du die ersten drei Monate Ultimate bereits für nur 1€. Und falls Dich das noch immer nicht überzeugt, findest Du hier die aktuellsten News zum Xbox Game Pass aus dem großen Xbox & Bethesda Games Showcase.

Yakuza: Like a Dragon (Cloud, Konsole und PC)

Ab sofort erlebst Du im Xbox Game Pass alle acht Kapitel des kultigen Yakuza-Franchises. Du beginnst die Saga mit Yakuza 0 und stürzt Dich schließlich in den jüngsten Teil der Saga Yakuza: Like a Dragon. Du schlüpfst in die Rolle von Ichiban Kasuga, einem rangniedrigen Yakuza-Clanmitglied, der von seinem engsten Vertrauten verraten und am Rande des Todes zurückgelassen wurde. Doch Du hast überlebt, greifst nun zu Deinem Baseball-Schläger und kämpfst Dich in dynamischen, Story-lastigen Kämpfen durch die Unterwelt des modernen Japans.

Die Freude darüber, dass Bethesda nun Teil der Xbox-Familie ist, ist immer noch riesengroß – und um das zu feiern, erscheinen jetzt noch mehr Bethesda-Titel im Xbox Game Pass. Vervollständige Dein Fallout-Abenteuer, werde zum Doom Slayer oder stelle Dich teuflischen Regimen – auf PC, Konsole oder via Cloud auf Deinem mobilen Device. Egal ob Du zum ersten Mal in ein Franchise eintauchst oder als Gaming-Veteran*in bereits jede Menge Erfahrung hast – bei den neuen Bethesda-Games im Xbox Game Pass ist für jede*n was dabei:

Arx Fatalis (PC)

In diesem gefeierten Rollenspiel aus der Egoperspektive von Arkane Studios erlebst Du eine fantastische Reise durch uralte Tempel, überfüllte Städte und verlassene Minen in der düsteren und faszinierenden Welt von Arx. Während Du Deiner Bestimmung folgst, entdeckst Du legendäre Artefakte, stellst Dich angsteinflößenden Gegner*innen und findest echte Verbündete.

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud und Konsole)

In diesem Titel vom preisgekrönten Entwicklerstudio Arkane Studios wirst Du zu einem übernatürlichen Assassinen und schlüpfst in die Rolle der berüchtigten Billie Lurk, die sich mit ihrem Mentor Daud verbündet, um den schwierigsten Mord aller Zeiten auszuführen.

Doom (Cloud und Konsole)

Blutrünstige Dämonen, zerstörerische Waffen, eine immersive Egoperspektive und schnelles Gameplay machen die intensiven Gefechte von Doom zu einer echten Herausforderung. Dieses Erfolgsrezept beschert Doom 2016 den Action Game of the Year Award und resultiert im fantastischen Nachfolger Doom Eternal. Werde zum Doom Slayer, schlage die Truppen der Hölle zurück und bereite den Dämonen ein für alle Mal ein Ende.

Fallout (PC)

Hier erlebst Du die Ursprünge des gefeierten Fallout-Franchises hautnah. Du erkundest die zerstörten Ruinen des goldenen Zeitalters und triffst auf die letzten verstreuten Überlebenden. Verhandle mit Gangstern, kämpfe gegen gefährliche Mutanten und schleiche Dich an robotischen Feinden vorbei. Dein Überleben hängt ganz davon ab, ob Du die richtigen Entscheidungen triffst.

Fallout 2 (PC)

80 lange Jahre nachdem Deine Vorfahren das unwirtliche Ödland durchquert haben, bist Du auf der Suche nach dem Garden of Eden Creation Kit, um Dein primitives Dorf vor riesigen Mutationen, gefährlichen Intrigen und nicht weniger als dem totalen Untergang zu bewahren.

Fallout 3 (PC, Cloud und Konsole)

In Fallout 3 betrittst Du eine riesige Welt, meisterst anspruchsvolle Kämpfe, triffst zahllose schwierige Entscheidungen und erlebst eine visuell einzigartige Welt voller vielschichtiger, komplexer Charaktere. Hier ist jede Minute ein Kampf gegen die Schrecken der postapokalyptischen Welt.

Fallout: New Vegas (Neu auf PC, Cloud, und Konsole)

Willkommen in New Vegas. Dies ist ein Ort, an dem man sein eigenes Grab schaufeln muss, bevor man eine Kugel in den Kopf bekommt und verscharrt wird – und das ist noch die angenehmste Variante. Es ist ein Ort, an dem Träumer*innen und Desperados zwischen den Fronten der verschiedenen Fraktionen zermalmt werden, die um die Vorherrschaft der Wüstenoase kämpfen.

Fallout Tactics (PC)

In diesen dunklen Zeiten ist die Bruderschaft – Deine Bruderschaft – alles, was zwischen der schwächelnden Zivilisation und dem verstrahlten Ödland steht. Deine Kameraden werden Dir ans Herz wachsen und Du wirst den Respekt und die Früchte des erfolgreichen Krieges ernten – falls Du lange genug überlebst.

Rage (Cloud und Konsole)

In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft schlägt ein Asteroid auf der Erde ein und zerstört einen Großteil der menschlichen Zivilisation. Du betrittst ein verwüstetes Ödland, in dem die versprengten Reste der Menschheit sich um Wiederaufbau bemühen. Erkunde eine riesige Umgebung und überlebe die gefährlichen Hindernisse, die in Deinem Weg liegen – dazu gehören räuberische Bandit*innen, Horden von Mutanten und die Soldat*innen des unterdrückenden Regimes.

The Evil Within 2 (PC, Cloud und Konsole)

Mit The Evil Within 2 erlebst Du einen packenden Meilenstein des Survival Horror-Genres. Detective Sebastian Castellanos glaubt, alles verloren zu haben. Doch als er die Chance erhält, seine totgeglaubte Tochter zu retten, steigt er erneut in die albtraumhafte Welt des STEM. Ausgerüstet mit einem Arsenal an Waffen und Fallen stellst Du Dich den verschiedensten angsteinflößenden Kreaturen.

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud und Konsole)

Du schlüpfst in die Rolle von BJ Blazkowicz, der letzten Hoffnung der Menschheit. Dieser ist im Begriff, eine widerstandsfähige Rebellion im Untergrund aufzubauen. Nur Du verfügst über die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.

Das war noch lange nicht alles! Auch zukünftig entdeckst Du im Xbox Game Pass die größten und besten Spiele gemeinsam mit Deinen Freund*innen – oft schon direkt zum Release des Titels!

Hier ist ein Überblick über alle Game Pass-Spiele, auf die Du Dich in Zukunft freuen kannst.

2021 im Xbox Game Pass

2021 im Xbox Game Pass – direkt zum Release!

Auch in Zukunft: Direkt zum Release im Xbox Game Pass

Und es gibt noch mehr Updates aus dem Xbox & Bethesda Showcase – diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Freue Dich auf umfassende Content Updates zu Lieblingsspielen des Xbox Game Pass wie Sea of Thieves und Grounded:

Sea of Thieves: A Pirate’s Life

Noch diesen Juni launcht Sea of Thieves Season Three – und diese Season wird verflucht gut! Denn in Sea of Thieves: A Pirate’s Life erlebst Du eine völlig neue Geschichte, mit dem wohl berühmtesten Piraten der Welt – Captain Jack Sparrow, höchstpersönlich! Du segelst gemeinsam mit Jack und seiner legendären Crew über den Horizont und erlebst 5 atemberaubende neue Tall Tales. Für weitere Details besuche einfach den ausführlichen Artikel zu Sea of Thieves: A Pirate’s Life.

30. Juni – Grounded: Shroom und Doom

Das Grounded Shroom & Doom-Update am 30. Juni fügt den ersten Bossgegner (eine Riesenspinne! Du bist gewarnt…), Baumaterialien aus Pilzen, die Möglichkeit zu sitzen und – am allerbesten – niedliche kleine Haustierchen hinzu.

Bis zum 19. Juni ist noch die Xbox Game Pass Digital Experience verfügbar, mit der Du tolle Bilder und GIFS erstellen und mit Deinen Freund*innen teilen kannst. Zusätzlich erfährst Du spannende Infos über den Xbox Game Pass, die Du vielleicht noch gar nicht wusstest.

Wie versprochen ist der Xbox Game Pass randvoll mit vielen neuen Inhalten und Updates, die nur darauf warten, von Dir entdeckt zu werden – und das wird auch in Zukunft so sein! Vergiss außerdem nicht, Deine Chance zu nutzen und Deine ersten drei Monate im Xbox Game Pass Ultimate für nur 1€ zu erhalten. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.