PM: SQUARE ENIX PRESENTS Summer 2021 auf der E3 - was wir alles gezeigt haben! (Square Enix)

Traditionell ist die E3 eine Zeit der großen Ankündigungen, und - oh Mann - dieses Jahr haben wir ganz schön abgeliefert!

Unser SQUARE ENIX PRESENTS Summer 2021 Showcase war bis oben vollgepackt mit frischen Ankündigungen, aufregenden Updates und tiefen Einblicken in die aufregendsten Titel dieses Jahres und darüber hinaus.

Lasst uns ansehen, was wir alles gezeigt haben - und fangen wir mal mit einer Premiere an, die nicht von dieser Welt ist…

Die Show startete wuchtig, und zwar mit der Ankündigung von Marvel's Guardian of the Galaxy!

Dieser aufregende neue Titel ist ein Story-getriebenes Solo-Action-Adventure, das in Third-Person-Perspektive gespielt wird und euch in die Jetboots von Peter Quill alias Star-Lord steigen lässt. Mit den unberechenbaren Wächtern der Galaxis an eurer Seite springt ihr von einer explosiven Situation in die nächste, wobei natürlich das Schicksal des Universums auf der Kippe steht. Aber keine Sorge - das wird schon. Hoffentlich.

Vollgepackt mit legendären Marvel-Charakteren, ein paar brandneuen Gesichtern, einem Hammer-Soundtrack mit Künstlern wie Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley und vielen mehr kommt das Spiel diesen Oktober auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC!

Mehr über das Spiel könnt ihr in unserer umfassenden Vorstellung dieser neuinterpretierten Guardians of the Galaxy erfahren:

Macht euch bereit zum Rocken mit Marvel's Guardians of the Galaxy

Die ersten sechs FINAL FANTASY-Spiele kehren als ultimative 2D-Remaster zurück!

Die FINAL FANTASY Pixel Remaster-Serie umfasst FINAL FANTASY I bis FINAL FANTASY VI und erscheint titelweise für Steam und mobile Plattformen.

Wir werden in Zukunft natürlich mehr über diese Spiele zu erzählen haben, also behaltet das Square Enix-Blog und die Social-Media-Kanäle von FINAL FANTASY im Auge, um mehr zu erfahren!

Noch in diesem Monat feiert eines der großartigsten Spiele der Mana-Serie seine Rückkehr!

Legend of Mana ist eine Remaster-Version des vierten Spiels der Reihe und bietet verbesserte Grafik, eine neu arrangierte Version des unglaublichen Soundtracks von Yoko Shimomura und das "Ring Ring Land"-Minigame, das zum ersten Mal im Westen spielbar sein wird.

Der neue Trailer, der bei SQUARE ENIX PRESENTS gezeigt wurde, ließ Fans einen reizvollen Blick auf das neu gemasterte Intro werfen. Lange müsst ihr auf diese Sequenz und den Rest dieses magischen Rollenspiels übrigens nicht mehr warten! Legend of Mana erscheint bereits am 24. Juni für Switch, PS4 und Steam.

Bereitet euch auf die Verteidigung Wakandas vor - sie startet im August 2021!

Ulysses Klaue ist nach Wakanda gekommen und hat vor, Vibranium für seine eigenen, selbstsüchtigen Zwecke zu stehlen. Black Panther ruft die Avengers und seine Mit-Wakander wie Shuri und Okoye zusammen, um seine Heimat gegen die kommende Bedrohung zu verteidigen. Wir haben während des Showcase zudem einen brandneuen Gegnertyp präsentiert: Die Crawler!

Vor der "Krieg um Wakanda"-Erweiterung findet noch das "Cosmic Cube"-Event statt, das aus zwei Hauptteilen besteht: "Dem Schicksal trotzen" und dem "Kosmische Bedrohung"-Event.

In "Dem Schicksal trotzen" werdet ihr mit Monica konfrontiert, der Oberwissenschaftlerin, die gestärkt wird von der immensen Kraft der wahren Form von Projekt Omega: dem kosmischen Würfel. Der Kampf gegen Monica ist anders als alles, was wir euch zuvor geboten haben, und sie hat diverse gefährliche Tricks im Ärmel.

Die "Kosmische Bedrohung" beginnt am 24. Juni und endet am 8. Juli, und das Event wird neue Missionen bieten, bei denen ihr verschiedene Bedrohungssektoren in aller Welt bereist, während ihr mit ganz schön fieser kosmischer Energie erfüllt seid.

Um rund um Marvel's Avengers auf dem Laufenden zu bleiben und keine News und Updates zum Spiel zu verpassen, könnt ihr ganz einfach folgenden Social-Media-Konten folgen:

Mit großer Freude enthüllt Square Enix Montreal Hitman Sniper: The Shadows.

Ursprünglich war das Spiel beim SQUARE ENIX PRESENTS Spring 2021 unter dem Arbeitstitel Project Hitman Sniper Assassin angekündigt worden. Es liefert eine komplett neue Story, die im Hitman-Universum angesiedelt ist.

Das Spiel dreht sich um Ereignisse nach dem Verschwinden von Agent 47 und die Geschichte der Shadows, einer Gruppe äußerst geschickter Attentäter - Soji, Kiya, Kolzak, Knight und Stone - in der geheimen Welt des Auftragsmords. Als eine neue kriminelle Bedrohung die globale Stabilität bedroht, aktivieren Diana Burnwood und die International Contract Agency (ICA) die Initiative 426 alias The Shadows, um dieser Bedrohung Herr zu werden.

Die Entwicklung einer eigenen Story gibt dem Team die Möglichkeit, frisch an das Hitman-Universum heranzugehen. Die spielbaren Shadows stehen am Anfang ihrer Karrieren und sind sehr unterschiedlich in Bezug auf Persönlichkeit und Stil. Für die Spieler gibt es eine Menge Potenzial, diese Charaktere wachsen zu lassen und ihre eigenen kreativen Attentats-Strategien zu entwickeln.

All das werdet ihr später in diesem Jahr selbst erleben dürfen, wenn Hitman Sniper: The Shadows für iOS und Android erscheint.

Ab sofort könnt ihr euch für NieR Re[in]carnation vorregistrieren!

Dieses Aktionsbefehl-basierte Rollenspiel kommt von einem echten All-Star-Team, zu dem Creative Direktor Yoko Taro, Komponist Keiichi Okabe von MONACA und Produzent Yosuke Saito gehören. Das Spiel erzählt die Geschichte eines Mädchens, das an einem mysteriösen Ort namens "Der Käfig" erwacht.

Angeleitet von einer Kreatur, die sich selbst Mama nennt, macht sich das Mädchen auf eine Reise durch den Käfig, um wiederzuerlangen, was sie verloren hat und für ihre Sünden zu büßen.

Schaut jetzt im App Store oder Google Play Store vorbei, um euch für das Spiel vorzuregistrieren!

Wieder einmal kehren die Krieger des Lichts nach Ardra zurück, und zwar in WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS während des FINAL FANTASY I Collaboration Events!

Von 16. Juni bis 13. Juli 2021 haben Spieler die Möglichkeit, die zeitlich limitierte UR-Einheit zu beschwören und dank Login-Bonus bis zu 2.500 Visiore, ein seltenes Beschwörungs-Ticket, eine Regenbogen-Visionssphäre und mehr zu verdienen.

In der ersten Woche gibt es sogar noch ein paar mehr Boni! Spieler können jeden Tag eine einmalige UR-Einheit bekommen, garantierte 10x-Beschwörungen und bis zu 70 kostenlose Beschwörungen bis zum 22. Juni 2021!

Zur Feier des großen Events habt ihr auch noch die Chance, ein Samsung Galaxy Tab A7 zu gewinnen und herauszufinden, welcher FINAL FANTASY I-Job der Beste für euch ist. Schaut doch zur Teilnahme (oder um mehr zu erfahren) ganz einfach beim FINAL FANTASY-Job-Quiz vorbei.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit und wünschen FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS alles Gute zum Geburtstag!

Das Mobile-RPG feiert fünf Jahre mobiler Rollenspiel-Abenteuer und mehr als 45 Millionen Downloads weltweit mit einer besonderen Countdown-Kampagne, die am 17. Juni startet!

Während des Countdowns können sich Spieler eine kostenlose 10+1-Beschwörung mit einer garantierten 5-Stern-Neo-Vision-Einheit holen. Zudem erhält jeder Spieler für eine begrenzte Zeit beim Login den kostenlosen Global Original FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS-Charakter Elena (5 Sterne).

In FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER nehmen Spieler an einem intensiven Battle Royale teil, in dem sie sich als letzter stehender SOLDAT beweisen müssen.

Um auf dem Schlachtfeld zu triumphieren, wählen die Spieler aus Fern- und Nahkampfwaffen, setzen Magie und vieles mehr ein. Sie können sich auch zwischen verschiedenen Stilen entscheiden, beispielsweise Krieger, Zauberer oder Mönch, und natürlich haben die alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten.

Nicht nur den anderen SOLDAT-Kandidaten müssen die Spieler die Stirn bieten, sondern auch wilden Monstern, die in der Umgebung der Stadt hausen. Durch das Besiegen dieser Monster gewinnen die Spieler an Erfahrung, die sie brauchen, um aufzuleveln und neue Waffen freizuschalten.

Es stecken jede Menge klassischer FINAL FANTASY-Elemente in dem Spiel, beispielsweise reitbare Chocobos, mächtige Beschwörungen (einschließlich Ifrit) und natürlich Materia, dank der Spieler vernichtende Zauber entfesseln.

FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER erscheint 2021 für iOS und Android. Diejenigen unter euch, die sich als geeignete SOLDAT-Kandidaten beweisen wollen, können sich hier via Google Play Store vorregistrieren.

Als nächstes haben wir unseren bislang aussagekräftigsten Blick auf BABYLON'S FALL bekommen!

Das Spiel wird gemeinsam mit PlatinumGames entwickelt und macht euch und eure Freunde zu Wächtern - mächtigen Kriegern, die einen tödlichen Turm emporsteigen und dabei überleben müssen.

Der Titel besitzt eine einzigartige Pinselstrich-Optik, die ihm den Look eines mittelalterlichen Ölgemäldes verleiht, ein aufregendes Kampfgeschehen, die Möglichkeit zum Solo- und Koop-Spiel und … darauf müssen wir dringend hinweisen … man kann vier Waffen auf einmal ausrüsten!

Außerdem werden nach dem Start zusätzliche Spielmodi und Inhalte veröffentlicht werden.

Das Spiel befindet sich in der Entwicklung für PS5, PS4 und PC (Steam). Mehr Details zum BABYLON'S FALL und darüber, wie ihr euch für die Beta anmelden könnt, findet ihr in unserer umfassenden Ankündigung auf dem Blog.

Life is Strange und Life Strange Before the Storm kommen besser denn je zurück - und zwar in der Life is Strange Remastered Collection. Während des SQUARE ENIX PRESENTS präsentierten wir ein paar Proben der Arbeit, die man in diese klassischen Titeln gesteckt hat.

Ihr könnt die Spiele im obigen Trailer in Bewegung sehen - und dabei einen Eindruck von den erheblich verbesserten Optiken und den aufgebohrten Gesichtsanimationen bekommen, für die nun Motion-Capturing-Technologie genutzt wird.

Die Life is Strange Remastered Collection wird ab dem 10. September als Teil der Life is Strange True Colors Ultimate Edition verfügbar sein und am 30. September als eigenständige Version erscheinen.

Wo wir gerade bei Life is Strange sind - der Showcase lieferte den Fans auch den bislang besten Einblick in den nächsten Teil der Serie.

Falls ihr die Enthüllung im März verpasst habt - Life is Strange: True Colors dreht sich um Alex Chen, eine junge Frau mit der übernatürlichen Begabung, die Emotionen anderer zu erkennen, zu absorbieren und zu beeinflussen - sie sieht sie in Form farbiger Auren.

Als ihr Bruder unter mysteriösen Umständen stirbt, muss Alex diese lange unterdrückten Kräfte entfesseln, um die Wahrheit zu finden und die dunklen Geheimnisse der Stadt Haven Springs aufzudecken.

Das SQUARE ENIX PRESENTS auf der E3 zeigte den Fans, wie diese Kräfte die Welt und ihre Bewohner beeinflussen können, und es lieferte mehr Einblicke in die Story, Grafik und das Gameplay des Spiels.

Wir zeigten, wie Alex ihre Kräfte einsetzen kann, um die Menschen um sie herum zu beeinflussen, aber auch das Risiko dabei. Ihre psychische Kraft der Empathie wirkt sich auf jede Interaktion im Spiel aus und steht vollkommen unter der Kontrolle des Spielers. Es ist ein zentrales Werkzeug der Erkundung und Entscheidungsfindung.

Und natürlich hat jede Entscheidung Konsequenzen…

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam und Google Stadia und kann jetzt vorbestellt werden:

Und so setzt man den Schlusspunkt einer E3-Show!

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein brandneuer Titel, der in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO entsteht. Diese talentierten Entwickler waren bereits für die Ninja Gaiden- und Nioh-Serien verantwortlich, und sie bringen ihren eigenen Stil und ihre Vision in die Marke FINAL FANTASY ein.

Das Spiel ist ein Action-RPG, das euch in eine Dark-Fantasy-Welt voller legendärer FINAL FANTASY-Monster entführt. Es wird 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. In unserem Blog findet ihr unseren Ankündigungs-Post:

Oder ihr wagt einfach höchstpersönlich einen genaueren Blick auf das Spiel! Die STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION ist ab sofort auf PS5 erhältlich (die Trial-Phase läuft bis zum 24. Juni um 16:59 Uhr MEZ).

Was für eine Show, oder?

Ob nun die aufregenden Abenteuer von Marvel’s Guardians of the Galaxy, die Üppigkeit der Entscheidungen und Konsequenzen von Life is Strange: True Colors oder die brutale Action von STRANGER OF PARADISE: FINAL FANTASY ORIGIN - es gibt wirklich eine Menge, auf das man sich in diesem Jahr und darüber hinaus freuen kann.

Um bei all diesen faszinierenden Werken (und mehr) auf dem Laufenden zu bleiben, solltet ihr ganz einfach Square Enix auf Social Media folgen.