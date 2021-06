PM: Alles, was ihr über BABYLON’S FALL wissen müsst (Square Enix)

PC PS4 PS5

Der SQUARE ENIX PRESENTS Showcase auf der E3 war vollgepackt mit großartigen Ankündigungen, und eine der aufregendsten - und optisch eindrucksvollsten - war ganz sicherlich: der bislang intensivste Blick auf BABYLON'S FALL!

Lest weiter, um alles zu erfahren, was ihr über dieses Koop-Action-Spektakel wissen müsst.

BABYLON'S FALL ist ein neues Spiel, das in Partnerschaft mit PlatinumGames entwickelt wird - den Action-Meistern hinter Titeln wie Nier:Automata und der Bayonetta-Serie.

Als erstes wird euch sicherlich der markante Pinselstrich-Grafikstil ins Auge fallen, der eine einmalige, fesselnde Welt in der Ästhetik eines mittelalterlichen Ölgemäldes auf den Bildschirm bringt. Dieser Look gibt dem Spiel eine einzigartige Persönlichkeit und passt perfekt zur Action.

Und was für eine Action das ist! PlatinumGames sind bekannt als die Vorzeigeentwickler in diesem Videospielgenre, und warum das so ist, stellt BABYLON FALL'S deutlich unter Beweis.

BABYLON'S FALL kann von bis zu vier Leuten im Koop gespielt werden. Das Spiel im Team beschert euch alle möglichen Kampfoptionen und lässt euch unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten kombinieren, um die vielen Herausforderungen des Turms zu überwinden.

Und wenn ihr lieber alleine spielt, dann könnt ihr das natürlich auch tun.

Wenn ihr BABYLON'S FALL schon vor der Veröffentlichung spielen wollt, dann könnt ihr euch für eine der Closed Betas registrieren.

Diese Betas werden in drei Phasen stattfinden, mit jeweils verschiedenen Tests, die dabei durchgeführt werden, und in ihrem Verlauf werden mehr Plattformen hinzugefügt. Die Ergebnisse der Tests und euer wertvolles Feedback werden dazu verwendet, die Qualität von BABYLON'S FALL bis zur Veröffentlichung zu verbessern.

Wenn ihr euch gerne für die Beta bewerben wollt, dann könnt ihr euch auf www.babylonsfall.com/beta/ registrieren und mehr erfahren. Bitte beachtet, dass zur Teilnahme ein SQUARE ENIX-Konto und ein Internet-Zugang erforderlich sind.

Auf welchen Plattformen wird BABYLON'S FALL erhältlich sein?

BABYLON'S FALL befindet sich für PS5, PS4 und PC über STEAM in Entwicklung.

Sieht ziemlich großartig aus, oder? Wir haben in Zukunft noch viel mehr über BABYLON'S FALL zu sagen. Folgt am besten dem Team auf Social Media, um die großen News als Erste mitzubekommen!

