E3 2021: Nachschlag zum Microsoft-Showcase am Donnerstag

Gestern lief der große Xbox & Bethesda Showcase bei der E3 2021, bei dem 30 Spiele in rund eineinhalb Stunden präsentiert wurden. Wem das ein oder andere zu kurz kam oder wer einfach nicht genug Infos bekommen kann, für den hat Microsoft nun ein weiteres Event unter dem Titel Xbox Games Showcase: Extended angekündigt.

Am kommenden Donnerstag, dem 17.06., ab 19 Uhr werden laut Moderator Parris Lilly von Kinda Funny Games Gespräche unter anderem mit den Studios Double Fine (Psychonauts 2), Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) und Rare (Sea of Thieves) geführt. Ebenso angekündigt wird ein Interview mit Ninja Theory, was deswegen etwas verwunderlich ist, weil deren aktuell in Entwicklung befindlicher Titel Senua's Sage - Hellblade 2 im gestrigen Hauptevent von Microsoft überhaupt nicht thematisiert worden ist.