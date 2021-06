PM: Aragami 2 kommt in den Game Pass, Lince Works zeigt erste ausführliche Einblicke ins Gameplay (Cosmocover)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Aragami 2 kommt in den Game Pass, Lince Works zeigt erste ausführliche Einblicke ins Gameplay

BARCELONA, Spanien, 14. Juni 2021 – Lince Works haben während der Xbox and Bethesda Games Showcase bestätigt, dass Aragami 2 Teil des Game Pass wird, wenn das Spiel diesen September erscheint. Während der Guerrilla Collective Showcase hat das Entwicklungsstudio zudem in einem kommentierten Video einen ersten Einblick in das Gameplay veröffentlicht. Das Video zeigt Aragami 2 s Kampf, Schleichen und Bewegung in Aktion. Heute veröffentlicht Lince Works ein ausführlicheres Gameplay-Video mit dem Fans einen noch tieferen Blick in die Missionen des Spiel wagen können.

Werft einen ersten Blick auf das Gameplay von Aragami 2 :

Seht euch das “Mysterious Assignment” Missions-Gameplay-Video an

Die Aragami werden das Gelände von erhöhten Positionen aus auskundschaften und das Szenario in den Schatten bereisen, stets versteckt und die Vorteile des Geländes ausnutzend, um dem direkten Kampf zu entgehen. In der Mission namens “Mysterious Assignment” nutzen Spielerinnen und Spieler in Aragami 2 eine große Auswahl an Fähigkeiten um einige Aufgaben zu erledigen, die beim Erfüllen des Hauptziels helfen: Einen anonymen Informanten zu kontaktieren, der sich an den Aragami Clan gewandt hat, um wichtige Informationen zu teilen.

Aragami 2 erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC am 17. September 2021. Game Pass Mitglieder können das Spiel bereits vorab über die Xbox Game Pass Bibliothek herunterladen.

Für weitere Informationen schleicht bitte rüber zu www.linceworks.com und www.game-seer.com

Über Lince Works 2014 gegründet ist Lince Works das Studio hinter dem erfolgreichen Third-Person-Stealth-Spiel Aragami, das 2016 veröffentlicht wurde. Das in Barcelona ansässige Studio arbeitet seitdem an der Entwicklung von Aragami 2 mit der finalen Unterstützung von GameSeer, Media und der ICEC.

Über Game Seer Venture Partners Die 2019 gegründete, in Deutschland ansässige Game Seer Venture Partners hat sich auf die frühzeitige Projektfinanzierung für bedeutende Indie-Titel spezialisiert. Als eigenständiges Unternehmen mit einer schlanken Struktur konzentriert sie sich auf die Unterstützung innovativer PC- und Konsolenproduktionen mit wettbewerbsfähigen Finanzierungsbedingungen sowie entscheidenden Verbindungen zu Schlüsselfiguren der Branche. Sie kümmert sich um die Rahmenbedingungen während die Entwickler freie Hand haben. Im Unternehmensportfolio angekündigter, kommender Titel befinden sich das mit Spannung erwartete Aragami 2 (Lince Works), Away: The survival Series (Breaking Walls), oder Alaloth Champions of the Four Kingdoms. Webseite: www.game-seer.com

Über Merge Merge ist ein unabhängiger Videospielpublisher mit Sitz in Manchester (UK). Das Unternehmen veröffentlicht weltweit interaktive Software für PCs und Videospiel-Konsolen. Merge ist zudem darauf spezialisiert Sammeledition für den physischen Vertrieb von Titeln unabhängiger Entwicklungsstudios zu veröffentlichen.

Mysterious Assignment” Missions-Gameplay-Video (YouTube)